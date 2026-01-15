https://ria.ru/20260115/dimitrov-2068044401.html
Люди хоронили соседей прямо во дворе, рассказала жительница Димитрова
Люди хоронили соседей прямо во дворе, рассказала жительница Димитрова - РИА Новости, 15.01.2026
Люди хоронили соседей прямо во дворе, рассказала жительница Димитрова
Жители Димитрова в ДНР до его освобождения ВС РФ были вынуждены устроить стихийное кладбище около частного дома для захоронения соседей, двое из которых погибли РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T13:26:00+03:00
2026-01-15T13:26:00+03:00
2026-01-15T15:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
димитров
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052646789_0:95:2304:1391_1920x0_80_0_0_ba2d223149de323d13ce8495572f6dca.jpg
https://ria.ru/20260108/spetsoperatsiya-2066837472.html
димитров
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052646789_261:0:2116:1391_1920x0_80_0_0_5ddf63f119d9202caa0be00716989c41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
димитров, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Люди хоронили соседей прямо во дворе, рассказала жительница Димитрова
РИА Новости: в Димитрове до его освобождения пришлось сделать стихийное кладбище
ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Жители Димитрова в ДНР до его освобождения ВС РФ были вынуждены устроить стихийное кладбище около частного дома для захоронения соседей, двое из которых погибли в результате ударов ВСУ, рассказала РИА Новости беженка Ольга Антюхова.
"Вместе там (во дворе дома - ред.) четыре человека были похоронены. Это соседи наши. Дедушка умер своей смертью. Ему уже там по 90 (лет - ред.) было. Умерла женщина тоже своей смертью... отец (погиб - ред.) 28 октября, и Денис молодой - ему, по-моему, 33 или 34 года - что с дедушкой жил, тоже погиб. Отец - в одной стороне, а он - в другой. Везде стоят кресты, но мы из-за того, что (украинские - ред.) дроны сильно летали, (установили - ред.) табличку - я написала - но мы только ее поставили, прибить даже не было возможности. Кладбище - мы его так и назвали", - сказала Антюхова.
Женщина подчеркнула, что во время нахождения города под оккупацией украинских боевиков проводился сбор денег на закупку дронов для ВСУ
, а впоследствии эти же дроны использовались для ударов по мирному населению Димитрова
.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину
об освобождении Димитрова в ДНР
27 декабря 2025 года.