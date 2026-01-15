Люди хоронили соседей прямо во дворе, рассказала жительница Димитрова

"Вместе там (во дворе дома - ред.) четыре человека были похоронены. Это соседи наши. Дедушка умер своей смертью. Ему уже там по 90 (лет - ред.) было. Умерла женщина тоже своей смертью... отец (погиб - ред.) 28 октября, и Денис молодой - ему, по-моему, 33 или 34 года - что с дедушкой жил, тоже погиб. Отец - в одной стороне, а он - в другой. Везде стоят кресты, но мы из-за того, что (украинские - ред.) дроны сильно летали, (установили - ред.) табличку - я написала - но мы только ее поставили, прибить даже не было возможности. Кладбище - мы его так и назвали", - сказала Антюхова.