Во Франции призвали Макрона выступить с внешнеполитическим обращением - РИА Новости, 15.01.2026
17:29 15.01.2026
Во Франции призвали Макрона выступить с внешнеполитическим обращением
Депутат Национального собрания (нижней палаты французского парламента) от правой партии "Национальное объединение" Жан-Филипп Танги в четверг заявил, что... РИА Новости, 15.01.2026
в мире
гренландия
иран
дания
эммануэль макрон
дональд трамп
нато
евросоюз
гренландия
иран
дания
в мире, гренландия, иран, дания, эммануэль макрон, дональд трамп, нато, евросоюз, удары сша по венесуэле
Во Франции призвали Макрона выступить с внешнеполитическим обращением

Французский депутат призвал Макрона выступить с обращением по внешней политике

© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
ПАРИЖ, 15 янв - РИА Новости. Депутат Национального собрания (нижней палаты французского парламента) от правой партии "Национальное объединение" Жан-Филипп Танги в четверг заявил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону следует иногда выступать с обращениями к гражданам страны по вопросам внешней политики, чтобы прояснить позицию Франции по различным вопросам международных отношений.
"Было бы хорошо... чтобы президент (Макрон - ред.) иногда выступал с обращениями напрямую к гражданам Франции и объяснял им позицию страны по всем вопросам (международных отношений - ред.)", - сказал он в эфире телеканала TF1, рассуждая на тему того, какую позицию должен занять Париж в вопросах стремления США присоединить Гренландию и продолжающихся протестов в Иране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Франция напугана милитаризацией ненастоящих арийцев
08:00
Танги упомянул, что Макрон не коснулся вопросов внешней политики во время новогоднего обращения.
Говоря о ситуации вокруг Гренландии, парламентарий заявил, что, по его мнению, Франция должна защищать суверенитет Дании, которую он назвал "одним из самых давних союзников" Парижа, равно как и саму Гренландию, жители которой, по его словам, решили остаться в составе Дании.
Депутат также коснулся вопроса протестов в Иране. По мнению Танги, Парижу следует "ввести все возможные (экономические - ред.) санкции" против исламской республики, чтобы оказать посильную поддержку участникам протестов в этой стране. Идею вооруженного вмешательства в дела Ирана парламентарий при этом отверг.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Могут похоронить". Во Франции забили тревогу из-за плана ЕС против России
16:46
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
В среду вооруженные силы Дании сообщили, что усилят военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировочную деятельность на острове. Макрон на фоне этого заявил, что Париж примет участие в совместных учениях с Данией в Гренландии. Он сообщил, что на остров были направлены первые подразделения, за которыми последуют и другие.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Высокопоставленный источник в правоохранительных органах исламской республики заявил РИА Новости 15 января, что напряженность обстановки в Иране снижается, на данный момент в городах спокойно, никаких протестов не происходит, беспорядки и акты вандализма прекратились, но не исключил вероятность возобновления митингов.
Президент Франции Шарль де Голль, 1965 год - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Французский политик вспомнил о Шарле де Голле, говоря о США и Гренландии
13:14
 
В миреГренландияИранДанияЭммануэль МакронДональд ТрампНАТОЕвросоюзУдары США по Венесуэле
 
 
