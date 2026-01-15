В Европе преобладает логика военной эскалации, заявил постпред Белоруссии

Дапкюнас отметил, что устоявшийся на протяжении послевоенных десятилетий миропорядок коренным образом меняется, грозные геополитические вызовы современности вызывают у всех понятную тревогу. "Для движения вперед нам не обойтись без честного и, возможно, болезненного осмысления того, что же произошло с нами и с нашим миром, осмысления того, что мы сделали не так. Сделать это необходимо для того, чтобы свести к минимуму дальнейшие разрушительные последствия переформатирования международных отношений и попытаться вновь направить их в конструктивное предсказуемое русло. Пока во многих европейских столицах такого осмысления не произошло", - констатировал Дапкюнас.