В Европе преобладает логика военной эскалации, заявил постпред Белоруссии

МИНСК, 15 янв – РИА Новости. Постоянный представитель Белоруссии при ОБСЕ Андрей Дапкюнас заявил, что в настоящее время в Европе преобладает логика военной эскалации.
"Сегодня в Европе преобладает логика военной эскалации", - сказал белорусский дипломат на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене. Текст его выступления РИА Новости предоставила пресс-служба МИД Белоруссии.
Дапкюнас отметил, что устоявшийся на протяжении послевоенных десятилетий миропорядок коренным образом меняется, грозные геополитические вызовы современности вызывают у всех понятную тревогу. "Для движения вперед нам не обойтись без честного и, возможно, болезненного осмысления того, что же произошло с нами и с нашим миром, осмысления того, что мы сделали не так. Сделать это необходимо для того, чтобы свести к минимуму дальнейшие разрушительные последствия переформатирования международных отношений и попытаться вновь направить их в конструктивное предсказуемое русло. Пока во многих европейских столицах такого осмысления не произошло", - констатировал Дапкюнас.
Дипломат отметил, что Белоруссия предлагает сделать главный акцент на восстановлении в ОБСЕ качества межгосударственного взаимодействия. "Предлагаем отказаться от использования форумов ОБСЕ в качестве рекламной пропагандистской трибуны, уйти от политического театра в ОБСЕ. Предлагаем сделать акцент не на дежурные мероприятия, часто с нулевой отдачей, а на сбалансированное формулирование повестки дня заседаний постоянного совета и форума по сотрудничеству в области безопасности с учетом интересов и озабоченности всех государств-участников", - сказал он.
