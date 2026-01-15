Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Дании заявил, что у Гренландии давно не видели китайских кораблей - РИА Новости, 15.01.2026
03:21 15.01.2026 (обновлено: 14:16 15.01.2026)
Глава МИД Дании заявил, что у Гренландии давно не видели китайских кораблей
Глава МИД Дании заявил, что у Гренландии давно не видели китайских кораблей - РИА Новости, 15.01.2026
Глава МИД Дании заявил, что у Гренландии давно не видели китайских кораблей
Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что китайских военных кораблей не было у берегов Гренландии уже десять лет, комментируя обеспокоенность президента... РИА Новости, 15.01.2026
Глава МИД Дании заявил, что у Гренландии давно не видели китайских кораблей

Глава МИД Дании заявил, что китайских кораблей у Гренландии не было десять лет

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что китайских военных кораблей не было у берегов Гренландии уже десять лет, комментируя обеспокоенность президента США Дональда Трампа по поводу возможного захвата острова Китаем.
"Мы не видели китайских военных кораблей в Гренландии уже десять лет", - сказал Расмуссен в интервью Fox News.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
НАТО готова вступить в войну, но есть нюанс
Вчера, 08:00
Расмуссен подчеркнул, что необходимо вести диалог на основе фактов, и датская разведка не предоставляла никаких подобных данных.
В среду министры иностранных дел Дании и Гренландии покинули Белый дом спустя менее чем через 1,5 часа после начала переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом.
Трамп в среду заявил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат Гренландию, она якобы достанется России или Китаю. Ранее ряд СМИ сообщил, что представители Великобритании, Франции и Германии провели переговоры о возможности отправки в Гренландию военных. По данным прессы, предполагается, что европейцы так показали бы готовность защищать остров от возможного присутствия РФ и Китая, а также убедили бы Соединенные Штаты отказаться от присоединения датской автономной территории.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Дания — Америке: "Гренландия не продается! Кстати, а сколько заплатите?"
9 января, 08:00
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на ее стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
"Чтоб чужие боялись": Трамп готовит новую операцию
7 января, 08:00
 
