Глава МИД Дании заявил, что у Гренландии давно не видели китайских кораблей

ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что китайских военных кораблей не было у берегов Гренландии уже десять лет, комментируя обеспокоенность президента США Дональда Трампа по поводу возможного захвата острова Китаем.

"Мы не видели китайских военных кораблей в Гренландии уже десять лет", - сказал Расмуссен в интервью Fox News.

Расмуссен подчеркнул, что необходимо вести диалог на основе фактов, и датская разведка не предоставляла никаких подобных данных.

В среду министры иностранных дел Дании и Гренландии покинули Белый дом спустя менее чем через 1,5 часа после начала переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом.

Франции и Трамп в среду заявил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат Гренландию, она якобы достанется России или Китаю . Ранее ряд СМИ сообщил, что представители Великобритании Германии провели переговоры о возможности отправки в Гренландию военных. По данным прессы, предполагается, что европейцы так показали бы готовность защищать остров от возможного присутствия РФ и Китая, а также убедили бы Соединенные Штаты отказаться от присоединения датской автономной территории.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на ее стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.