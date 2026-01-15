Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Дании высказался о целесообразности захвата Гренландии США - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:54 15.01.2026 (обновлено: 03:59 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/danija-2067950318.html
Глава МИД Дании высказался о целесообразности захвата Гренландии США
Глава МИД Дании высказался о целесообразности захвата Гренландии США - РИА Новости, 15.01.2026
Глава МИД Дании высказался о целесообразности захвата Гренландии США
Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Дания не разделяет мнение о том, что завоевание Гренландии США нужно для ответа на вызовы в Арктике. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T02:54:00+03:00
2026-01-15T03:59:00+03:00
в мире
сша
дания
арктика
ларс лёкке расмуссен
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155791/13/1557911347_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_57ca920ddeea45960b5f638a775f956f.jpg
https://ria.ru/20260114/tramp-2067889280.html
сша
дания
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155791/13/1557911347_239:0:2906:2000_1920x0_80_0_0_5cf9c35ef7353dfd36442a50a120c8b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дания, арктика, ларс лёкке расмуссен, марко рубио
В мире, США, Дания, Арктика, Ларс Лёкке Расмуссен, Марко Рубио
Глава МИД Дании высказался о целесообразности захвата Гренландии США

Глава МИД Дании: для решения проблем в Арктике США не нужен захват Гренландии

© AP Photo / Felipe DanaТасиилак, Гренландия
Тасиилак, Гренландия - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Felipe Dana
Тасиилак, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Дания не разделяет мнение о том, что завоевание Гренландии США нужно для ответа на вызовы в Арктике.
"У нас общие вызовы, связанные с ситуацией в Арктике. Мы не согласны с тем, что решить эти вопросы можно лишь путём, скажем так, захвата Гренландии", - сказал Расмуссен в интервью Fox News.
Расмуссен также добавил, что не считает прошедшие переговоры с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме диалогом, назвав их дискуссиями.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Трамп потребовал от Дании убраться из Гренландии
Вчера, 18:11
 
В миреСШАДанияАрктикаЛарс Лёкке РасмуссенМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала