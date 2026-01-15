Глава МИД Дании высказался о целесообразности захвата Гренландии США

https://ria.ru/20260115/danija-2067950318.html
Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Дания не разделяет мнение о том, что завоевание Гренландии США нужно для ответа на вызовы в Арктике. РИА Новости, 15.01.2026
Глава МИД Дании: для решения проблем в Арктике США не нужен захват Гренландии