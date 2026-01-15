Рейтинг@Mail.ru
Корабль с экипажем Crew-11 приводнился в Калифорнии - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 15.01.2026 (обновлено: 15:35 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/crew-2068011874.html
Корабль с экипажем Crew-11 приводнился в Калифорнии
Корабль с экипажем Crew-11 приводнился в Калифорнии - РИА Новости, 15.01.2026
Корабль с экипажем Crew-11 приводнился в Калифорнии
Космический корабль Crew Dragon с заболевшим астронавтом приводнился у побережья Калифорнии, следует из трансляции НАСА. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T11:44:00+03:00
2026-01-15T15:35:00+03:00
калифорния
наса
в мире
земля
кристофер уильямс
сергей кудь-сверчков
сергей микаев
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068013094_16:0:2517:1407_1920x0_80_0_0_a53a0493241eed9908b9cc2a4b6dd85c.jpg
https://ria.ru/20260115/tsentr-2067974045.html
калифорния
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068013094_329:0:2205:1407_1920x0_80_0_0_e7ba02701664f31c96979b41782aed28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калифорния, наса, в мире, земля, кристофер уильямс, сергей кудь-сверчков, сергей микаев, роскосмос
Калифорния, НАСА, В мире, Земля, Кристофер Уильямс, Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, Роскосмос
Корабль с экипажем Crew-11 приводнился в Калифорнии

Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 приводнился в Калифорнии

© NASA/X Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 приводнился в Калифорнии
 Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 приводнился в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© NASA/X
Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 приводнился в Калифорнии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon с заболевшим астронавтом приводнился у побережья Калифорнии, следует из трансляции НАСА.
Корабль отстыковался от МКС в 1:20 мск и сел в Тихом океане в 11:41. Из него вышли американские астронавты Зена Кардман и Майк Финк, японец Кимия Юи и россиянин Олег Платонов.
© РИА Новости / НАСА | Перейти в медиабанкЧлены 74-й экспедиции на МКС внутри космического корабля SpaceX Dragon Endeavour на борту спасательного корабля SpaceX SHANNON после приводнения в Тихом океане у побережья Лонг-Бич в Калифорнии
Члены 74-й экспедиции на МКС внутри космического корабля SpaceX Dragon Endeavour на борту спасательного корабля SpaceX SHANNON после приводнения в Тихом океане у побережья Лонг-Бич в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / НАСА
Перейти в медиабанк
Члены 74-й экспедиции на МКС внутри космического корабля SpaceX Dragon Endeavour на борту спасательного корабля SpaceX SHANNON после приводнения в Тихом океане у побережья Лонг-Бич в Калифорнии
Изначально экипаж должен покинуть МКС в середине февраля. Но, по словам главы НАСА Джареда Айзекмана, у одного из участников экспедиции возникли проблемы со здоровьем, поэтому корабль решили вернуть раньше срока.
Сейчас на станции остались два российских космонавта — Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американец Кристофер Уильямс.
Следующая миссия Crew-12 отправится к МКС не ранее 15 февраля. Тогда на станцию прибудут россиянин Андрей Федяев, американцы Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также европейский астронавт Софи Адено.
Межзвездный объект с кометными свойствами 3I/ATLAS - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Летящий к Земле астероид оказался удаляющейся кометой 3I/ATLAS
08:44
 
КалифорнияНАСАВ миреЗемляКристофер УильямсСергей Кудь-СверчковСергей МикаевРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала