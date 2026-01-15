Корабль с экипажем Crew-11 приводнился в Калифорнии

Члены 74-й экспедиции на МКС внутри космического корабля SpaceX Dragon Endeavour на борту спасательного корабля SpaceX SHANNON после приводнения в Тихом океане у побережья Лонг-Бич в Калифорнии

Изначально экипаж должен покинуть МКС в середине февраля. Но, по словам главы НАСА Джареда Айзекмана, у одного из участников экспедиции возникли проблемы со здоровьем, поэтому корабль решили вернуть раньше срока.