Корабль с экипажем Crew-11 приводнился в Калифорнии

ВАШИНГТОН, 15 янв — РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon с заболевшим астронавтом приводнился у побережья Калифорнии, следует из трансляции НАСА.
Корабль отстыковался от МКС в 1:20 мск и сел в Тихом океане в 11:41. Из него вышли американские астронавты Зена Кардман и Майк Финк, японец Кимия Юи и россиянин Олег Платонов.
Члены 74-й экспедиции на МКС внутри космического корабля SpaceX Dragon Endeavour на борту спасательного корабля SpaceX SHANNON после приводнения в Тихом океане у побережья Лонг-Бич в Калифорнии
Изначально экипаж должен покинуть МКС в середине февраля. Но, по словам главы НАСА Джареда Айзекмана, у одного из участников экспедиции возникли проблемы со здоровьем, поэтому корабль решили вернуть раньше срока.
Сейчас на станции остались два российских космонавта — Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американец Кристофер Уильямс.
Следующая миссия Crew-12 отправится к МКС не ранее 15 февраля. Тогда на станцию прибудут россиянин Андрей Федяев, американцы Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также европейский астронавт Софи Адено.