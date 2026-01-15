Рейтинг@Mail.ru
Coca-Cola продлила в России право на товарный знак в виде бутылки - РИА Новости, 15.01.2026
03:32 15.01.2026
Coca-Cola продлила в России право на товарный знак в виде бутылки
Coca-Cola продлила в России право на товарный знак в виде бутылки - РИА Новости, 15.01.2026
Coca-Cola продлила в России право на товарный знак в виде бутылки
Американский производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company продлил в России право на товарный знак в виде изображения фирменной стеклянной бутылки,... РИА Новости, 15.01.2026
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
россия, атланта, джорджия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество
Россия, Атланта, Джорджия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Общество
Coca-Cola продлила в России право на товарный знак в виде бутылки

РИА Новости: ушедшая Coca-Cola продлила в России товарный знак в виде бутылки

© AP Photo / Jeff ChiuПродукция компании Coca-Cola
Продукция компании Coca-Cola - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Jeff Chiu
Продукция компании Coca-Cola. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Американский производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company продлил в России право на товарный знак в виде изображения фирменной стеклянной бутылки, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, действие исключительного права на товарный знак истекало в декабре 2025 года. Однако Coca-Cola подала в Роспатент заявление, чтобы продлить срок владения.
Ведомство приняло положительное решение, удовлетворив заявление компании. По данным Роспатента, Coca-Cola сможет владеть товарным знаком до декабря 2035 года и продавать в России безалкогольные напитки.
Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании - Coca-Cola, Fanta и Sprite. Продукция компании доступна в более чем 200 странах, штат составляет более 700 тысяч сотрудников.
Coca-Cola Company в марте 2022 года объявила о приостановке деятельности в России из-за ситуации вокруг Украины, а в июне – о том, что остановит продажу и производство газировки под международными брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta в России.
РоссияАтлантаДжорджияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Общество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
