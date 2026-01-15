В материале также указывается, что обстановка для ВСУ на линии фронта остается тяжелой: российская армия гораздо мощнее, а украинская сторона уступает ей по численности и вооружению.

Киевский режим в последнее время столкнулся с дефицитом личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.