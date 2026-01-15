Рейтинг@Mail.ru
15.01.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 15.01.2026 (обновлено: 16:16 15.01.2026)
Признание министра обороны Украины вызвало переполох на Западе
Признание министра обороны Украины вызвало переполох на Западе - РИА Новости, 15.01.2026
Признание министра обороны Украины вызвало переполох на Западе
Выступление нового министра обороны Украины Михаила Федорова о масштабах дезертирства в рядах ВСУ стало первым официальным признанием о положении украинской... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T15:02:00+03:00
2026-01-15T16:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил федоров
вооруженные силы украины
верховная рада украины
дмитрий лубинец
украина
Признание министра обороны Украины вызвало переполох на Западе

CNN: речь Федорова стала первым признанием Киева о плачевном состоянии ВСУ

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Выступление нового министра обороны Украины Михаила Федорова о масштабах дезертирства в рядах ВСУ стало первым официальным признанием о положении украинской армии, передает CNN.
Ранее во время выступления в Верховной раде глава ведомства заявил, что около двух миллионов его соотечественников находятся в розыске по линии военкоматов. По его словам, порядка 200 тысяч боевиков ВСУ также самовольно оставили части.
Украинский военный под Часовым Яром - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"Кровавые вожди". На Украине раскрыли, что случилось c ВСУ в зоне СВО
8 января, 20:05
"Слухи о низком моральном духе и высоком уровне дезертирства ходят уже давно, но комментарии Федорова — первый случай, когда истинный масштаб проблемы о плачевном состоянии ВСУ раскрыл высокопоставленный украинский чиновник", — говорится в сообщении.
В материале также указывается, что обстановка для ВСУ на линии фронта остается тяжелой: российская армия гораздо мощнее, а украинская сторона уступает ей по численности и вооружению.
Киевский режим в последнее время столкнулся с дефицитом личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В США раскрыли, что придумал Киев для "спасения" ВСУ
5 ноября 2025, 13:11
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМихаил ФедоровВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныДмитрий Лубинец
 
 
