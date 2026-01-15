Признание министра обороны Украины вызвало переполох на Западе

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Выступление нового министра обороны Украины Михаила Федорова о масштабах дезертирства в рядах ВСУ стало первым официальным признанием о положении украинской армии, передает CNN.
Ранее во время выступления в Верховной раде глава ведомства заявил, что около двух миллионов его соотечественников находятся в розыске по линии военкоматов. По его словам, порядка 200 тысяч боевиков ВСУ также самовольно оставили части.
"Слухи о низком моральном духе и высоком уровне дезертирства ходят уже давно, но комментарии Федорова — первый случай, когда истинный масштаб проблемы о плачевном состоянии ВСУ раскрыл высокопоставленный украинский чиновник", — говорится в сообщении.
В материале также указывается, что обстановка для ВСУ на линии фронта остается тяжелой: российская армия гораздо мощнее, а украинская сторона уступает ей по численности и вооружению.
Киевский режим в последнее время столкнулся с дефицитом личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.
