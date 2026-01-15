В США съемочная группа CNN пострадала от действий полиции

Телеканал CNN, что его съемочная группа в Миннеаполисе во время работы по освещению акции протеста в городе подверглась воздействию слезоточивого газа и светошумовых гранат, которые стражи порядка использовали для разгона протестующих.

Помощница главы МВБ Тришия Маклафлин 7 января сообщила, что во время операции ICE в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер службы, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее трое детей.