В США съемочная группа CNN пострадала от действий полиции - РИА Новости, 15.01.2026
14:00 15.01.2026
В США съемочная группа CNN пострадала от действий полиции
В США съемочная группа CNN пострадала от действий полиции - РИА Новости, 15.01.2026
В США съемочная группа CNN пострадала от действий полиции
Телеканал CNN заявил, что его съемочная группа в Миннеаполисе во время работы по освещению акции протеста в городе подверглась воздействию слезоточивого газа и... РИА Новости, 15.01.2026
в мире
миннеаполис
сша
тим уолц
в мире, миннеаполис, сша, тим уолц
В мире, Миннеаполис, США, Тим Уолц
В США съемочная группа CNN пострадала от действий полиции

В Миннеаполисе съемочная группа CNN пострадала от действий полиции

© AP Photo / David GoldmanПрохожие у здания штаб-квартиры CNN в Атланте, США
Прохожие у здания штаб-квартиры CNN в Атланте, США - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / David Goldman
Прохожие у здания штаб-квартиры CNN в Атланте, США. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Телеканал CNN заявил, что его съемочная группа в Миннеаполисе во время работы по освещению акции протеста в городе подверглась воздействию слезоточивого газа и светошумовых гранат, которые стражи порядка использовали для разгона протестующих.
"Уитни Уайлд и ее группа подверглись воздействию светошумовых гранат и слезоточивого газа во время протестов в Миннеаполисе... Уайлд говорит, что в какой-то момент стало так туманно, что она отделилась от фотографа", - говорится в публикации телеканала.
Сотрудники правоохрательных органов на месте происшествия, где сотрудник службы иммиграционной полиции (ICE) застрелил нелегала в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
CBS: у агента ICE, застрелившего женщину, было внутреннее кровотечение
10:53
Помощница главы МВБ Тришия Маклафлин 7 января сообщила, что во время операции ICE в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер службы, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее трое детей.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в тот же день выразил поддержку действиям сотрудников иммиграционной полиции и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после трагического инцидента потребовал от ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне "чушью". В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц 8 января распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.
В Миннеаполисе 8 января продолжались массовые протесты. Сотни протестующих выражали недовольство действиями федеральных властей, выкрикивая нецензурные лозунги с требованием к агентам покинуть город. Сотрудники ICE применяли силу для разгона демонстрантов. Как следовало из телевизионной трансляции, несколько человек задержали в ходе протестов.
Сотрудники правоохрательных органов на месте происшествия, где сотрудник службы иммиграционной полиции застрелил нелегала в Миннеаполисе. 15 января 2026 - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В США полицейский застрелил нелегала, пытавшегося ударить его лопатой
09:35
 
