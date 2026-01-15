Рейтинг@Mail.ru
В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС после гибели людей из-за снега
12:00 15.01.2026 (обновлено: 13:33 15.01.2026)
В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС после гибели людей из-за снега
В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС после гибели людей из-за снега
В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС после гибели людей из-за снега

Места схода снега с крыши дома в Петропавловске-Камчатском
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 янв - РИА Новости. Обстановка, связанная с гибелью двух человек из-за схода снега с крыш домов в Петропавловске-Камчатском, признана чрезвычайной ситуацией муниципального уровня, решение принято, оно будет закреплено соответствующим постановлением, сообщил глава города Евгений Беляев.
В четверг в ходе снежного циклона два человека погибли в результате схода снега с крыш домов. Первый несчастный случай произошел в центре Петропавловска-Камчатского, на улице Советской, второй - в частном секторе на улице Макарова.
"По итогам оценки критериев, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения, комиссией мне рекомендовано признать обстановку, связанную со сходом снежных масс с крыш домов, в результате которых погибли два человека, чрезвычайной ситуацией. Отнести данную чрезвычайную ситуацию к ЧС муниципального уровня. Данное решение мною принято", - говорится в сообщении Беляева в Telegram-канале.
Мэр уточнил, что решение будет закреплено соответствующим постановлением. Как отметил градоначальник, признание ЧС позволит администрации привлечь дополнительные силы для ликвидации последствий циклона и предотвращения новых несчастных случаев.
