В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС после гибели людей из-за снега
В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС после гибели людей из-за снега - РИА Новости, 15.01.2026
В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС после гибели людей из-за снега
Обстановка, связанная с гибелью двух человек из-за схода снега с крыш домов в Петропавловске-Камчатском, признана чрезвычайной ситуацией муниципального уровня
2026-01-15T12:00:00+03:00
2026-01-15T12:00:00+03:00
2026-01-15T13:33:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
советский
петропавловск-камчатский
советский
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Советский
В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС после гибели людей из-за схода снега
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 янв - РИА Новости.
Обстановка, связанная с гибелью двух человек из-за схода снега с крыш домов в Петропавловске-Камчатском, признана чрезвычайной ситуацией муниципального уровня, решение принято, оно будет закреплено соответствующим постановлением, сообщил
глава города Евгений Беляев.
В четверг в ходе снежного циклона два человека погибли в результате схода снега с крыш домов. Первый несчастный случай произошел в центре Петропавловска-Камчатского
, на улице Советской
, второй - в частном секторе на улице Макарова.
"По итогам оценки критериев, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения, комиссией мне рекомендовано признать обстановку, связанную со сходом снежных масс с крыш домов, в результате которых погибли два человека, чрезвычайной ситуацией. Отнести данную чрезвычайную ситуацию к ЧС муниципального уровня. Данное решение мною принято", - говорится в сообщении Беляева в Telegram-канале.
Мэр уточнил, что решение будет закреплено соответствующим постановлением. Как отметил градоначальник, признание ЧС позволит администрации привлечь дополнительные силы для ликвидации последствий циклона и предотвращения новых несчастных случаев.