В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС после гибели людей из-за снега

"По итогам оценки критериев, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения, комиссией мне рекомендовано признать обстановку, связанную со сходом снежных масс с крыш домов, в результате которых погибли два человека, чрезвычайной ситуацией. Отнести данную чрезвычайную ситуацию к ЧС муниципального уровня. Данное решение мною принято", - говорится в сообщении Беляева в Telegram-канале.