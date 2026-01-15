https://ria.ru/20260115/chislo-2068158042.html
Омбудсмен назвала число жертв агрессии киевского режима в ЛНР с 2014 года
Омбудсмен назвала число жертв агрессии киевского режима в ЛНР с 2014 года - РИА Новости, 15.01.2026
Омбудсмен назвала число жертв агрессии киевского режима в ЛНР с 2014 года
Порядка 6 тысяч мирных жителей стали жертвами агрессии ВСУ в Луганской Народной Республике, начиная с 2014 года, заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР РИА Новости, 15.01.2026
Омбудсмен Сорока: число жертв агрессии Киева в ЛНР с 2014 года достигло 6 тысяч
ЛУГАНСК, 15 янв - РИА Новости. Порядка 6 тысяч мирных жителей стали жертвами агрессии ВСУ в Луганской Народной Республике, начиная с 2014 года, заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока.
Уполномоченный по правам человека в ЛНР
в декабре 2025 года сообщила РИА Новости, что останки 1 575 мирных жителей, погибших в результате агрессии ВСУ
, извлекли, в том числе, из мест массовых стихийных захоронений в республике, начиная с 2021 года.
"Мы до сих пор не можем сказать конкретную цифру по погибшим: у нас не разобраны завалы, мы до сих пор не подняли массовые захоронения, мы не знаем, что творится по северной границе… Говорить о конкретной цифре сейчас я могу только примерно… Цифра приближается к 6 тысячам", - сказала Сорока
на брифинге.
Омбудсмен уточнила, что, по данными проекта "Не забудем! Не простим!", к началу спецоперации погибли порядка 2 тысяч мирных жителей, с 2022 года - 2,5 тысяч гражданских.
"За 2025 год погибли 54 человека, 312 человек получили ранения. К сожалению, есть трое погибших детей и четверо подорвавшихся на минах", - заключила Сорока.