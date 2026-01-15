Омбудсмен назвала число жертв агрессии киевского режима в ЛНР с 2014 года

ЛУГАНСК, 15 янв - РИА Новости. Порядка 6 тысяч мирных жителей стали жертвами агрессии ВСУ в Луганской Народной Республике, начиная с 2014 года, заявила уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока.

Уполномоченный по правам человека в ЛНР в декабре 2025 года сообщила РИА Новости, что останки 1 575 мирных жителей, погибших в результате агрессии ВСУ , извлекли, в том числе, из мест массовых стихийных захоронений в республике, начиная с 2021 года.

"Мы до сих пор не можем сказать конкретную цифру по погибшим: у нас не разобраны завалы, мы до сих пор не подняли массовые захоронения, мы не знаем, что творится по северной границе… Говорить о конкретной цифре сейчас я могу только примерно… Цифра приближается к 6 тысячам", - сказала Сорока на брифинге.

Омбудсмен уточнила, что, по данными проекта "Не забудем! Не простим!", к началу спецоперации погибли порядка 2 тысяч мирных жителей, с 2022 года - 2,5 тысяч гражданских.