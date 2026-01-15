Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при пожаре в Гонконге достигло 168
14:28 15.01.2026
Число погибших при пожаре в Гонконге достигло 168
Количество погибших в сильнейшем за последние 17 лет пожаре в Гонконге, который произошел 26 ноября, увеличилось до 168 человек, сообщает издание "Пэнпай". РИА Новости, 15.01.2026
2026
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Количество погибших в сильнейшем за последние 17 лет пожаре в Гонконге, который произошел 26 ноября, увеличилось до 168 человек, сообщает издание "Пэнпай".
Ранее гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) сообщала, что число погибших в результате пожара выросло до 160.
"Количество погибших в пожаре в районе Тай По в Гонконге возросло до 168 человек", - сообщает издание.
По данным "Пэнпай", список погибших пока не может быть обнародован из уважения к членам семьи.
Сильнейший за последние 17 лет пожар в Гонконге 26 ноября охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court. По данным SCMP, пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации Wang Fuk Court. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился на соседние здания.
