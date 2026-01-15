Число погибших при пожаре в Гонконге достигло 168

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Количество погибших в сильнейшем за последние 17 лет пожаре в Гонконге, который произошел 26 ноября, увеличилось до 168 человек, сообщает издание "Пэнпай".

Ранее гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) сообщала, что число погибших в результате пожара выросло до 160.

"Количество погибших в пожаре в районе Тай По в Гонконге возросло до 168 человек", - сообщает издание.

По данным "Пэнпай", список погибших пока не может быть обнародован из уважения к членам семьи.