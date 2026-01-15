Сына Кадырова утвердили на должность зампреда правительства Чечни

ГРОЗНЫЙ, 15 янв — РИА Новости. Парламент Чечни утвердил кандидатуру старшего сына главы республики Рамзана Кадырова, министра ЧР по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова на должность зампредседателя правительства Чечни, сообщил глава республики.
"Народные избранники единогласно одобрили кандидатуру Ахмата Кадырова на должность заместителя председателя правительства ЧР — министра ЧР по физической культуре и спорту, а Ахмеда Дудаева — на должность заместителя председателя правительства ЧР — министра ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации", — написал он в Telegram-канале.
Кадыров опроверг слухи о своем здоровье
14 января, 21:19
Депутаты единогласно одобрили кандидатуры Кадырова и Дудаева, уточнил он.
"Желаю Ахмату Кадырову и Ахмеду Дудаеву твёрдости в решениях, удачи, успехов и весомых результатов во благо Чеченской Республики и России", — добавил Кадыров.
Ранее глава республики сообщил, что Ахмат Кадыров назначен на пост исполняющего обязанности зампреда регионального правительства по представлению главы правительства республики Магомеда Даудова.
Адам Кадыров пообещал привезти Зеленского в Чечню
9 января, 20:59