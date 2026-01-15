Сына Кадырова утвердили на должность зампреда правительства Чечни

Депутаты единогласно одобрили кандидатуры Кадырова и Дудаева, уточнил он.

"Желаю Ахмату Кадырову и Ахмеду Дудаеву твёрдости в решениях, удачи, успехов и весомых результатов во благо Чеченской Республики и России", — добавил Кадыров.