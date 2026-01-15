Рейтинг@Mail.ru
Сына Кадырова утвердили на должность зампреда правительства Чечни - РИА Новости, 15.01.2026
22:14 15.01.2026
Сына Кадырова утвердили на должность зампреда правительства Чечни
Сына Кадырова утвердили на должность зампреда правительства Чечни - РИА Новости, 15.01.2026
Сына Кадырова утвердили на должность зампреда правительства Чечни
Парламент Чечни утвердил кандидатуру старшего сына главы республики Рамзана Кадырова, министра ЧР по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова на должность... РИА Новости, 15.01.2026
2026
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
ахмед дудаев, рамзан кадыров, ахмат кадыров (политик), общество
Ахмед Дудаев, Рамзан Кадыров, Ахмат Кадыров (политик), Общество
Сына Кадырова утвердили на должность зампреда правительства Чечни

Кандидатура сына Кадырова утверждена на должность зампреда правительства Чечни

ГРОЗНЫЙ, 15 янв — РИА Новости. Парламент Чечни утвердил кандидатуру старшего сына главы республики Рамзана Кадырова, министра ЧР по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова на должность зампредседателя правительства Чечни, сообщил глава республики.
"Народные избранники единогласно одобрили кандидатуру Ахмата Кадырова на должность заместителя председателя правительства ЧР — министра ЧР по физической культуре и спорту, а Ахмеда Дудаева — на должность заместителя председателя правительства ЧР — министра ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации", — написал он в Telegram-канале.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Кадыров опроверг слухи о своем здоровье
14 января, 21:19
14 января, 21:19
Депутаты единогласно одобрили кандидатуры Кадырова и Дудаева, уточнил он.
"Желаю Ахмату Кадырову и Ахмеду Дудаеву твёрдости в решениях, удачи, успехов и весомых результатов во благо Чеченской Республики и России", — добавил Кадыров.
Ранее глава республики сообщил, что Ахмат Кадыров назначен на пост исполняющего обязанности зампреда регионального правительства по представлению главы правительства республики Магомеда Даудова.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Адам Кадыров пообещал привезти Зеленского в Чечню
9 января, 20:59
9 января, 20:59
 
