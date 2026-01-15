В Чебоксарах несколько школьников обратились к врачам после приема пищи

«

"Несколько учащихся одного из образовательных учреждений города Чебоксары обратились за медицинской помощью с похожими симптомами, которые связывают с приемом пищи. По данным на 17.00 15 января, за медицинской помощью обратились 3 детей: 2 из них в состоянии средней степени тяжести получают необходимую медицинскую помощь в инфекционном стационаре, 1 ребенок в легкой степени тяжести – амбулаторно", - говорится в сообщении.