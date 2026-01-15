В Чебоксарах несколько школьников обратились к врачам после приема пищи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв — РИА Новости. Несколько учеников школы в Чебоксарах обратились за медицинской помощью после приема пищи, двое из них госпитализированы, сообщил Минздрав Чувашии.
«
"Несколько учащихся одного из образовательных учреждений города Чебоксары обратились за медицинской помощью с похожими симптомами, которые связывают с приемом пищи. По данным на 17.00 15 января, за медицинской помощью обратились 3 детей: 2 из них в состоянии средней степени тяжести получают необходимую медицинскую помощь в инфекционном стационаре, 1 ребенок в легкой степени тяжести – амбулаторно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас выясняются причины обращения учеников за медицинской помощью.
В свою очередь министр образования Чувашии Дмитрий Захаров сообщил, что утром в четверг "поступила информация о значительном количестве пропусков занятий учащимися чебоксарской школы №50, что связано с резким увеличением уровня заболеваемости".
«
"На место уже направлена рабочая группа специалистов для оперативного анализа обстоятельств и разработки мер по стабилизации ситуации. Детям, родителям и педагогам рекомендовано соблюдать меры профилактики, а при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью", - написал Захаров в своем Telegram-канале.
В чувашской гимназии отравились 40 детей
15 мая 2025, 10:27