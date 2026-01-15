Частная клиника в Чебоксарах заплатит родственникам погибшей пациентки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв — РИА Новости. Суд взыскал с частного медицинского центра в Чебоксарах компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей в пользу родственников пациентки, умершей из-за нанесенной во время эндоскопического обследования травмы, сообщает прокуратура Чувашии.
В суде установлено, что в марте 2022 года жительница Урмарского района обратилась в медицинский центр для проведения платного эндоскопического обследования (ФГДС). В ходе проведения обследования врач нарушил технику его проведения, повредив пациентке внутренний орган, а затем, не оказав ей медицинскую помощь, отпустил домой. Из-за развившегося после травмы осложнения и несвоевременного оказания медицинской помощи через несколько дней женщина скончалась в больнице. Врач был признан виновным по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
"После вынесения приговора прокуратура обратилась в суд в интересах двух близких родственников погибшей с иском о взыскании с медицинской клиники компенсации причиненного им морального вреда. Суд требования прокуратуры удовлетворил, взыскав с учреждения 2 миллиона рублей", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии.