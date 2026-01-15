Рейтинг@Mail.ru
Частная клиника в Чебоксарах заплатит родственникам погибшей пациентки - РИА Новости, 15.01.2026
09:47 15.01.2026
Частная клиника в Чебоксарах заплатит родственникам погибшей пациентки
Частная клиника в Чебоксарах заплатит родственникам погибшей пациентки - РИА Новости, 15.01.2026
Частная клиника в Чебоксарах заплатит родственникам погибшей пациентки
Суд взыскал с частного медицинского центра в Чебоксарах компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей в пользу родственников пациентки, умершей... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T09:47:00+03:00
2026-01-15T09:47:00+03:00
происшествия, чебоксары, урмарский район, россия
Происшествия, Чебоксары, Урмарский район, Россия
Частная клиника в Чебоксарах заплатит родственникам погибшей пациентки

В Чебоксарах суд взыскал с частного медцентра 2 млн рублей за смерть пациентки

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Работник медучреждения в коридоре
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв — РИА Новости. Суд взыскал с частного медицинского центра в Чебоксарах компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей в пользу родственников пациентки, умершей из-за нанесенной во время эндоскопического обследования травмы, сообщает прокуратура Чувашии.
В суде установлено, что в марте 2022 года жительница Урмарского района обратилась в медицинский центр для проведения платного эндоскопического обследования (ФГДС). В ходе проведения обследования врач нарушил технику его проведения, повредив пациентке внутренний орган, а затем, не оказав ей медицинскую помощь, отпустил домой. Из-за развившегося после травмы осложнения и несвоевременного оказания медицинской помощи через несколько дней женщина скончалась в больнице. Врач был признан виновным по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
"После вынесения приговора прокуратура обратилась в суд в интересах двух близких родственников погибшей с иском о взыскании с медицинской клиники компенсации причиненного им морального вреда. Суд требования прокуратуры удовлетворил, взыскав с учреждения 2 миллиона рублей", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Архангельске врача осудили из-за смерти пациентки после МРТ
ПроисшествияЧебоксарыУрмарский районРоссия
 
 
Архив
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
