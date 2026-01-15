https://ria.ru/20260115/butyagin-2068182584.html
Посольство в Польше оказывает помощь Бутягину, заявил временный поверенный
Посольство России в Польше оказывает любую возможную помощь задержанному российскому археологу Александру Бутягину, а также находится в постоянном контакте с... РИА Новости, 15.01.2026
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Посольство России в Польше оказывает любую возможную помощь задержанному российскому археологу Александру Бутягину, а также находится в постоянном контакте с его адвокатом, заявил в четверг временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.
"Мы оказываем любую помощь, которая в нашей компетенции. И просьбы Александра, которые мы можем выполнить, оказать содействие в передаче информации его родственникам, мы оказываем. Все необходимые нотариальные действия, которые просили нас сделать, мы выполнили. Мы находимся в постоянном контакте и с адвокатом. Мы пытаемся контактировать и с прокуратурой", — сказал Ордаш в эфире программы "Вести".
Он подчеркнул, что посольство выразило польскому МИД несогласие в связи с ситуацией вокруг задержания Бутягина
"Мы стараемся по мере возможности держать ситуацию под нашим контролем", — отметил дипломат.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше
по запросу Украины
