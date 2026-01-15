Посольство в Польше оказывает помощь Бутягину, заявил временный поверенный

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Посольство России в Польше оказывает любую возможную помощь задержанному российскому археологу Александру Бутягину, а также находится в постоянном контакте с его адвокатом, заявил в четверг временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.

"Мы оказываем любую помощь, которая в нашей компетенции. И просьбы Александра, которые мы можем выполнить, оказать содействие в передаче информации его родственникам, мы оказываем. Все необходимые нотариальные действия, которые просили нас сделать, мы выполнили. Мы находимся в постоянном контакте и с адвокатом. Мы пытаемся контактировать и с прокуратурой", — сказал Ордаш в эфире программы "Вести".