21:34 15.01.2026 (обновлено: 22:53 15.01.2026)
Посольство в Польше оказывает помощь Бутягину, заявил временный поверенный
Посольство в Польше оказывает помощь Бутягину, заявил временный поверенный

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевАлександр Бутягин
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Александр Бутягин. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Посольство России в Польше оказывает любую возможную помощь задержанному российскому археологу Александру Бутягину, а также находится в постоянном контакте с его адвокатом, заявил в четверг временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.
"Мы оказываем любую помощь, которая в нашей компетенции. И просьбы Александра, которые мы можем выполнить, оказать содействие в передаче информации его родственникам, мы оказываем. Все необходимые нотариальные действия, которые просили нас сделать, мы выполнили. Мы находимся в постоянном контакте и с адвокатом. Мы пытаемся контактировать и с прокуратурой", — сказал Ордаш в эфире программы "Вести".
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Угроза экстрадиции археолога Бутягина на Украину очень высока, заявил посол
Вчера, 21:39
Он подчеркнул, что посольство выразило польскому МИД несогласие в связи с ситуацией вокруг задержания Бутягина.
"Мы стараемся по мере возможности держать ситуацию под нашим контролем", — отметил дипломат.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше по запросу Украины.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Защита археолога Бутягина подала ходатайство об отводе судьи в Польше
Вчера, 16:36
 
