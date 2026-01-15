Рейтинг@Mail.ru
Защита археолога Бутягина подала ходатайство об отводе судьи в Польше - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 15.01.2026 (обновлено: 18:10 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/butyagin-2068105675.html
Защита археолога Бутягина подала ходатайство об отводе судьи в Польше
Защита археолога Бутягина подала ходатайство об отводе судьи в Польше - РИА Новости, 15.01.2026
Защита археолога Бутягина подала ходатайство об отводе судьи в Польше
Защита российского археолога Александра Бутягина подала ходатайство об отводе судьи Дариуша Любовского, заявил суду, что его выдача Украине создаст угрозу для... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T16:36:00+03:00
2026-01-15T18:10:00+03:00
польша
александр бутягин
украина
варшава
в мире
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb177be00f5225273132d9027529db72.jpg
https://ria.ru/20260112/polsha-2067459882.html
https://ria.ru/20260115/butyagin-2068065069.html
польша
украина
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_072e9bf424ca7aa4b4ff0ab8db6a1668.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, александр бутягин, украина, варшава, в мире, северный поток
Польша, Александр Бутягин, Украина, Варшава, В мире, Северный поток

Защита археолога Бутягина подала ходатайство об отводе судьи в Польше

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевАлександр Бутягин
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Александр Бутягин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 15 янв – РИА Новости. Защита российского археолога Александра Бутягина подала ходатайство об отводе судьи Дариуша Любовского, заявил суду, что его выдача Украине создаст угрозу для жизни и здоровья, заявил журналистам его адвокат Адам Доманьский.
В четверг Окружной суд Варшавы начал рассмотрение запроса Украины о выдаче Бутягина.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Европейские коллеги поручились за Бутягина в польском суде
12 января, 20:43
"Защита подала ходатайство об отводе судьи", - сказал защитник.
Он пояснил, что основанием для данного ходатайства стали "сомнения в беспристрастности судьи".
Доманьский уточнил, что сомнения защиты обоснованы, с одной стороны, тем, что судья до сих пор отклонял все ходатайства со стороны Бутягина и его адвоката, а с другой – тем, что Любовский недавно отказался выдавать Германии гражданина Украины, который подозревается в участии в теракте на газопроводе "Северный поток".
В настоящее время, по словам адвоката, в судебном заседании назначен перерыв для рассмотрения этого ходатайства. Дата возобновления процесса пока не назначена.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Суд арестовал его на 30 дней. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры 23 декабря сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила с Украины документы об экстрадиции Бутягина. Теперь ведомство должно изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте Эрмитажа содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Бутягин заявил суду, что его выдача Украине создаст угрозу для жизни
14:30
 
ПольшаАлександр БутягинУкраинаВаршаваВ миреСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала