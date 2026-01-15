Защита археолога Бутягина подала ходатайство об отводе судьи в Польше

ВАРШАВА, 15 янв – РИА Новости. Защита российского археолога Александра Бутягина подала ходатайство об отводе судьи Дариуша Любовского, заявил суду, что его выдача Украине создаст угрозу для жизни и здоровья, заявил журналистам его адвокат Адам Доманьский.

В четверг Окружной суд Варшавы начал рассмотрение запроса Украины о выдаче Бутягина

"Защита подала ходатайство об отводе судьи", - сказал защитник.

Он пояснил, что основанием для данного ходатайства стали "сомнения в беспристрастности судьи".

Доманьский уточнил, что сомнения защиты обоснованы, с одной стороны, тем, что судья до сих пор отклонял все ходатайства со стороны Бутягина и его адвоката, а с другой – тем, что Любовский недавно отказался выдавать Германии гражданина Украины, который подозревается в участии в теракте на газопроводе " Северный поток ".

В настоящее время, по словам адвоката, в судебном заседании назначен перерыв для рассмотрения этого ходатайства. Дата возобновления процесса пока не назначена.

Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму . Суд арестовал его на 30 дней. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры 23 декабря сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила с Украины документы об экстрадиции Бутягина. Теперь ведомство должно изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции.