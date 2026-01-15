Бутягин заявил суду, что его выдача Украине создаст угрозу для жизни

ВАРШАВА, 15 янв - РИА Новости. Российский археолог Александр Бутягин заявил польскому суду, что его выдача Украине создаст угрозу для жизни и здоровья, сообщил журналистам его адвокат Адам Доманьский.

В четверг окружной суд Варшавы начал рассмотрение запроса Украины о выдаче Бутягина

"Господин Бутягин не согласился с возможностью его выдачи Украине. Он заявил, что выдача будет угрозой в том числе для жизни и здоровья, связанной с тем, что он является гражданином России", - рассказал адвокат.

Также, по его словам, Бутягин отверг претензии украинской стороны, заявив, что является человеком науки и действовал исключительно для пользы человечества.

Кроме того, отвечая на претензии украинской стороны о проведении археологических раскопок, Бутягин пояснил, что ранее никогда ранее не имел проблем с разрешением на археологические работы, однако в связи с невозможностью получить такое разрешение от украинских властей, получил его в соответствующем органе Российской Федерации.

Доманьский также проинформировал, что суд отклонил просьбу о переносе заседания для ознакомления с материалами дела и после перерыва продолжит рассмотрение дела в 14.00 (16.00 мск).

Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму . Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы.

В понедельник тот же суд продлил арест Бутягина до 4 марта.