Польский суд рассматривает дело об экстрадиции Бутягина в закрытом режиме

ВАРШАВА, 15 янв – РИА Новости. Окружной суд Варшавы приступил к рассмотрению дела об экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости.

После того, как Бутягина доставили в суд, в зал были допущены только стороны процесса.

Секретарь суда проинформировал прессу, что, возможно, открытым будет только оглашение решения.

Дело рассматривает судья Дариуш Лубовский. Примечательно, что он же недавно вел дело об экстрадиции в Германию гражданина Украины Владимира Журавлева, который подозревается в участии в совершении теракта на газопроводе " Северный поток ". Тогда суд отказался выдавать Украинца Германии и освободил его в зале суда.

Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму . Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы.

В понедельник тот же суд продлил арест Бутягина до 4 марта.