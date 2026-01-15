https://ria.ru/20260115/butyagin-2068029923.html
Польский суд рассматривает дело об экстрадиции Бутягина в закрытом режиме
Польский суд рассматривает дело об экстрадиции Бутягина в закрытом режиме - РИА Новости, 15.01.2026
Польский суд рассматривает дело об экстрадиции Бутягина в закрытом режиме
Окружной суд Варшавы приступил к рассмотрению дела об экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T12:48:00+03:00
2026-01-15T12:48:00+03:00
2026-01-15T12:52:00+03:00
в мире
украина
германия
польша
александр бутягин
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb177be00f5225273132d9027529db72.jpg
https://ria.ru/20260113/mid-2067542365.html
https://ria.ru/20260112/polsha-2067459882.html
украина
германия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_072e9bf424ca7aa4b4ff0ab8db6a1668.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, польша, александр бутягин, северный поток
В мире, Украина, Германия, Польша, Александр Бутягин, Северный поток
Польский суд рассматривает дело об экстрадиции Бутягина в закрытом режиме
Польский суд рассматривает запрос об экстрадиции Бутягина в закрытом режиме
ВАРШАВА, 15 янв – РИА Новости. Окружной суд Варшавы приступил к рассмотрению дела об экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости.
После того, как Бутягина
доставили в суд, в зал были допущены только стороны процесса.
Секретарь суда проинформировал прессу, что, возможно, открытым будет только оглашение решения.
Дело рассматривает судья Дариуш Лубовский. Примечательно, что он же недавно вел дело об экстрадиции в Германию
гражданина Украины
Владимира Журавлева, который подозревается в участии в совершении теракта на газопроводе "Северный поток
". Тогда суд отказался выдавать Украинца Германии и освободил его в зале суда.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше
по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму
. Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы.
В понедельник тот же суд продлил арест Бутягина до 4 марта.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.