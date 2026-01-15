Рейтинг@Mail.ru
Бундестаг рассмотрит законопроект об отмене пособия для беженцев с Украины
01:27 15.01.2026
Бундестаг рассмотрит законопроект об отмене пособия для беженцев с Украины
Бундестаг рассмотрит законопроект об отмене пособия для беженцев с Украины - РИА Новости, 15.01.2026
Бундестаг рассмотрит законопроект об отмене пособия для беженцев с Украины
Парламент ФРГ (бундестаг) рассмотрит в четверг в первом чтении законопроект об отмене базового социального пособия Bürgergeld для прибывших в Германию после 1... РИА Новости, 15.01.2026
в мире
германия
украина
бундестаг германии
германия
украина
в мире, германия, украина, бундестаг германии
В мире, Германия, Украина, Бундестаг Германии
Бундестаг рассмотрит законопроект об отмене пособия для беженцев с Украины

Бундестаг рассмотрит проект об отмене пособия для вновь прибывших с Украины

© РИА Новости / Татьяна ФирсоваБундестаг ФРГ
Бундестаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
Бундестаг ФРГ. Архивное фото
БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Парламент ФРГ (бундестаг) рассмотрит в четверг в первом чтении законопроект об отмене базового социального пособия Bürgergeld для прибывших в Германию после 1 апреля 2025 года беженцев с Украины и выплате им меньшего по размеру пособия для просителей убежища.
Соответствующий законопроект ранее был одобрен правительством ФРГ.
Женщина в лагере для беженцев - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В ФРГ украинцам придется искать работу после отмены пособий, сообщает Focus
22 ноября 2025, 21:56
"Беженцы с Украины, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, будут получать меньшие выплаты в соответствии с законом о выплатах лицам, ищущим убежища, вместо гражданского пособия или социальной помощи… Соответствующие законопроекты включены в повестку заседания бундестага на четверг, 15 января", - сообщается на официальном сайте германского парламента.
Предполагается, что вместо выплат в размере до 563 евро в месяц вновь прибывшие в Германию украинские беженцы смогут рассчитывать максимум на 441 евро.
Украинских беженцев также обяжут искать работу в Германии. "Таким образом, требуется интеграция беженцев с Украины в рынок труда и принимающее общество", - отметили в бундестаге.
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В ФРГ введут новые правила выплаты пособий беженцам с Украины, пишет Bild
15 ноября 2025, 00:01
Перевод вновь прибывших в Германию беженцев с Украины на систему выплат для обычных соискателей убежища повлечет за собой также изменения для них в медицинском страховании и страховании от несчастных случаев.
С 2022 года в Германию въехали более 1,2 миллиона украинских граждан. По данным федерального агентства по трудоустройству за ноябрь, около 360 тысяч из них трудоустроены. По данным на август, 134 тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 55 лет получали базовое соцпособие.
Таблоид Bild ранее сообщал, что траты на базовое соцпособие Bürgergeld по безработице в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Мерц недоволен, что беженцы с Украины не работают
25 ноября 2025, 19:06
 
В миреГерманияУкраинаБундестаг Германии
 
 
