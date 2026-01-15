Бундестаг рассмотрит законопроект об отмене пособия для беженцев с Украины

БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. Парламент ФРГ (бундестаг) Парламент ФРГ (бундестаг) рассмотрит в четверг в первом чтении законопроект об отмене базового социального пособия Bürgergeld для прибывших в Германию после 1 апреля 2025 года беженцев с Украины и выплате им меньшего по размеру пособия для просителей убежища.

Соответствующий законопроект ранее был одобрен правительством ФРГ

"Беженцы с Украины , прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, будут получать меньшие выплаты в соответствии с законом о выплатах лицам, ищущим убежища, вместо гражданского пособия или социальной помощи… Соответствующие законопроекты включены в повестку заседания бундестага на четверг, 15 января", - сообщается на официальном сайте германского парламента.

Предполагается, что вместо выплат в размере до 563 евро в месяц вновь прибывшие в Германию украинские беженцы смогут рассчитывать максимум на 441 евро.

Украинских беженцев также обяжут искать работу в Германии. "Таким образом, требуется интеграция беженцев с Украины в рынок труда и принимающее общество", - отметили в бундестаге.

Перевод вновь прибывших в Германию беженцев с Украины на систему выплат для обычных соискателей убежища повлечет за собой также изменения для них в медицинском страховании и страховании от несчастных случаев.

С 2022 года в Германию въехали более 1,2 миллиона украинских граждан. По данным федерального агентства по трудоустройству за ноябрь, около 360 тысяч из них трудоустроены. По данным на август, 134 тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 55 лет получали базовое соцпособие.