Временная поверенная Британии попыталась зайти не в ту дверь МИД
2026-01-15T12:08:00+03:00
2026-01-15T12:08:00+03:00
2026-01-15T13:02:00+03:00
Временная поверенная Британии попыталась зайти не в ту дверь МИД
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия, вызванная в четверг в МИД России, сначала попыталась зайти не в ту дверь, передает корреспондент РИА Новости.
Долакия прибыла на Смоленскую в районе 10 утра в четверг и, после того, как помощник открыл ей дверь, уверенным шагом направилась в самую левую дверь здания российского дипведомства - традиционно закрытую. После того, как ее помощник понял, что дверь закрыта, дипломаты направились в центральную дверь и зашли в здание российского МИД.
В среду стало известно, что поверенная была вызвана в российский МИД, об этом объявило российское дипведомство, не уточнив причин вызова.
Поверенная прибыла в МИД России в районе 10.00, покинула дипведомство уже в 10.15 и оказалась освистанной большой толпой молодых людей, пришедших выразить недовольство политикой Британии. После того, как Долакия села в автомобиль Jaguar, протестующие заблокировали ей проезд и не давал уехать около десяти минут. Затем ей освободили проезд, и поверенная уехала.