Временная поверенная Британии попыталась зайти не в ту дверь МИД

Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия выходит из здания Министерства иностранных дел РФ. 15 января 2026

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия, вызванная в четверг в МИД России, сначала попыталась зайти не в ту дверь, передает корреспондент РИА Новости.

Долакия прибыла на Смоленскую в районе 10 утра в четверг и, после того, как помощник открыл ей дверь, уверенным шагом направилась в самую левую дверь здания российского дипведомства - традиционно закрытую. После того, как ее помощник понял, что дверь закрыта, дипломаты направились в центральную дверь и зашли в здание российского МИД.

В среду стало известно, что поверенная была вызвана в российский МИД, об этом объявило российское дипведомство, не уточнив причин вызова.