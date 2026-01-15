Рейтинг@Mail.ru
12:08 15.01.2026 (обновлено: 13:02 15.01.2026)
Временная поверенная Британии попыталась зайти не в ту дверь МИД
Временная поверенная Британии попыталась зайти не в ту дверь МИД
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Временная поверенная Британии попыталась зайти не в ту дверь МИД

Временная поверенная Британии попыталась зайти не в ту дверь российского МИД

Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия выходит из здания Министерства иностранных дел РФ. 15 января 2026
Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия выходит из здания Министерства иностранных дел РФ. 15 января 2026 - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия выходит из здания Министерства иностранных дел РФ. 15 января 2026
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия, вызванная в четверг в МИД России, сначала попыталась зайти не в ту дверь, передает корреспондент РИА Новости.
Долакия прибыла на Смоленскую в районе 10 утра в четверг и, после того, как помощник открыл ей дверь, уверенным шагом направилась в самую левую дверь здания российского дипведомства - традиционно закрытую. После того, как ее помощник понял, что дверь закрыта, дипломаты направились в центральную дверь и зашли в здание российского МИД.
В среду стало известно, что поверенная была вызвана в российский МИД, об этом объявило российское дипведомство, не уточнив причин вызова.
Поверенная прибыла в МИД России в районе 10.00, покинула дипведомство уже в 10.15 и оказалась освистанной большой толпой молодых людей, пришедших выразить недовольство политикой Британии. После того, как Долакия села в автомобиль Jaguar, протестующие заблокировали ей проезд и не давал уехать около десяти минут. Затем ей освободили проезд, и поверенная уехала.
Митингующие у здания Министерства иностранных дел РФ встречают вызванную в МИД временную поверенную в делах Великобритании в Москве. 15 января 2026 - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Протестующие заблокировали машину поверенной Британии у здания МИД
В миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
