Рейтинг@Mail.ru
Болгария в ноябре вошла в тройку крупнейших покупателей российского газа - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/bolgarija-2068050737.html
Болгария в ноябре вошла в тройку крупнейших покупателей российского газа
Болгария в ноябре вошла в тройку крупнейших покупателей российского газа - РИА Новости, 15.01.2026
Болгария в ноябре вошла в тройку крупнейших покупателей российского газа
Болгария в ноябре прошлого года вошла в тройку крупнейших импортеров российского газа, несмотря на слабое снижение закупок по сравнению с предшествующим... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T13:49:00+03:00
2026-01-15T13:49:00+03:00
экономика
болгария
бельгия
франция
евростат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799694218_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_ac0971359c64f41d895b69b10482d156.jpg
https://ria.ru/20260109/rossija-2067018010.html
болгария
бельгия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799694218_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_76b9f7910d25e0dbd66383e7f8394430.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, болгария, бельгия, франция, евростат
Экономика, Болгария, Бельгия, Франция, Евростат
Болгария в ноябре вошла в тройку крупнейших покупателей российского газа

РИА Новости: Болгария в ноябре вошла в тройку крупнейших импортеров газа из РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Болгарии и ЕС
Флаги Болгарии и ЕС - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Болгарии и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Болгария в ноябре прошлого года вошла в тройку крупнейших импортеров российского газа, несмотря на слабое снижение закупок по сравнению с предшествующим месяцем, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Болгария заменила Бельгию, чей импорт российского газа за месяц сократился впятеро - до 31 миллиона евро, из-за чего страна стала лишь седьмой по объему ввоза в денежном выражении. Сама же Болгария поднялась на третье место с пятой строчки при снижении закупок на 0,2% - до 80,7 миллиона евро.
Первое место отошло Франции, которая увеличила импорт более чем на треть - до 219 миллионов евро. На второй строчке оказалась Венгрия - 214,9 миллиона евро (рост на 0,6%).
Кроме Бельгии, существенно сократили импорт Греция (на треть - до 66,1 миллиона евро) и Нидерланды (в 2,5 раза - до 30,3 миллиона евро). А заметнее прочих увеличили закупки Испания (вдвое - до 60,7 миллиона евро) и Литва (вдвое - до 155 тысяч евро).
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Россия по итогам 2025 года сократила экспорт газа в Евросоюз
9 января, 16:34
 
ЭкономикаБолгарияБельгияФранцияЕвростат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала