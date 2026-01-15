Болгария в ноябре вошла в тройку крупнейших покупателей российского газа

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Болгария в ноябре прошлого года вошла в тройку крупнейших импортеров российского газа, несмотря на слабое снижение закупок по сравнению с предшествующим месяцем, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.