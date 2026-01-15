США требовали от Италии расторгнуть контракты с компанией из КНР, пишут СМИ

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. США оказывали на Италию давление, чтобы Рим расторг госконтракты с китайской компанией по производству досмотрового оборудования Nuctech, оправдывая это опасениями в области национальной безопасности, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"США оказывали давление на Италию, чтобы она расторгла правительственные контракты с китайским поставщиком оборудования для обеспечения безопасности Nuctech из-за опасений по поводу национальной безопасности. Вашингтон в прошлом году направил Италии официальные дипломатические жалобы в попытке аннулировать результаты тендеров на сумму около 20 миллионов евро (23,2 миллиона долларов) на сканирующие устройства, используемые итальянскими таможенниками", - говорится в сообщении.
По словам источников агентства, Вашингтон обратился по этому вопросу напрямую в канцелярию итальянского премьер-министра Джорджи Мелони, а в Риме ответили, что отменить тендеры невозможно, поскольку это создаст юридические риски и возможные дипломатические проблемы с Пекином. Отмечается, что итальянские чиновники заявили, что "обдумают опасения американцев" перед проведением следующего тендера.