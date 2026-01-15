Российского блогера Здоровецкого депортируют с Филиппин

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российского видеоблогера-пранкера Виталия Здоровецкого в ближайшие недели депортируют с Филиппин после отбывания уголовного наказания за нарушение общественного порядка в стране, бюро иммиграции Филиппин уже координирует свои действия с российскими властями по депортации треш-блогера, сообщает филиппинская газета Российского видеоблогера-пранкера Виталия Здоровецкого в ближайшие недели депортируют с Филиппин после отбывания уголовного наказания за нарушение общественного порядка в стране, бюро иммиграции Филиппин уже координирует свои действия с российскими властями по депортации треш-блогера, сообщает филиппинская газета PhilStar со ссылкой на информацию миграционной службы страны.

В начале апреля 2025 года бюро иммиграции Филиппин арестовало видеоблогера-пранкера российского происхождения Виталия Здоровецкого за оскорбительное поведение по отношению к местным жителям. По данным местных СМИ, 33-летний треш-блогер в прямой трансляции схватил охранника за фуражку, попытался отобрать пистолет у другого охранника и угрожал ограбить женщину. Позднее министр внутренних дел Филиппин Хуанито Ремулла заявил, что Здоровецкий не будет депортирован, а будет привлечен к уголовной ответственности непосредственно в республике, где он впоследствии и отбывал наказание в течение девяти месяцев.

"Бюро иммиграции (Филиппин - ред.) подтвердило в четверг, 15 января что региональный суд первой инстанции города Тагиг (входит в Манильскую агломерацию - ред.) завершил рассмотрение уголовных дел против российского видеоблогера Виталия Здоровецкого, который уже отбыл наказание и может быть депортирован в ближайшие недели", - пишет PhilStar.

На пресс-конференции начальник юридического отдела иммиграции заявил, что ведомство уже координирует свои действия с российскими властями по депортации Здоровецкого.