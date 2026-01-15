Рейтинг@Mail.ru
Российского блогера Здоровецкого депортируют с Филиппин - РИА Новости, 15.01.2026
Российского блогера Здоровецкого депортируют с Филиппин
Российского блогера Здоровецкого депортируют с Филиппин - РИА Новости, 15.01.2026
Российского блогера Здоровецкого депортируют с Филиппин
Российского видеоблогера-пранкера Виталия Здоровецкого в ближайшие недели депортируют с Филиппин после отбывания уголовного наказания за нарушение общественного РИА Новости, 15.01.2026
Российского блогера Здоровецкого депортируют с Филиппин

Блогера Здоровецкого депортируют с Филиппин после отбывания наказания

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российского видеоблогера-пранкера Виталия Здоровецкого в ближайшие недели депортируют с Филиппин после отбывания уголовного наказания за нарушение общественного порядка в стране, бюро иммиграции Филиппин уже координирует свои действия с российскими властями по депортации треш-блогера, сообщает филиппинская газета PhilStar со ссылкой на информацию миграционной службы страны.
В начале апреля 2025 года бюро иммиграции Филиппин арестовало видеоблогера-пранкера российского происхождения Виталия Здоровецкого за оскорбительное поведение по отношению к местным жителям. По данным местных СМИ, 33-летний треш-блогер в прямой трансляции схватил охранника за фуражку, попытался отобрать пистолет у другого охранника и угрожал ограбить женщину. Позднее министр внутренних дел Филиппин Хуанито Ремулла заявил, что Здоровецкий не будет депортирован, а будет привлечен к уголовной ответственности непосредственно в республике, где он впоследствии и отбывал наказание в течение девяти месяцев.
"Бюро иммиграции (Филиппин - ред.) подтвердило в четверг, 15 января что региональный суд первой инстанции города Тагиг (входит в Манильскую агломерацию - ред.) завершил рассмотрение уголовных дел против российского видеоблогера Виталия Здоровецкого, который уже отбыл наказание и может быть депортирован в ближайшие недели", - пишет PhilStar.
На пресс-конференции начальник юридического отдела иммиграции заявил, что ведомство уже координирует свои действия с российскими властями по депортации Здоровецкого.
Виталий Здоровецкий - видеоблогер, известный своими розыгрышами. Так, в 2022 году во время матча Аргентина-Нидерланды чемпионата мира по футболу он выбежал на поле с голым торсом. Свои видео Здоровецкий публикует на различных платформах, на YouTube у него более 10 миллионов подписчиков.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
