Безопасность нельзя обеспечивать за счет других, заявил Путин
Безопасность нельзя обеспечивать за счет других, заявил Путин - РИА Новости, 15.01.2026
Безопасность нельзя обеспечивать за счет других, заявил Путин
Пренебрежение принципом того, что безопасность нельзя обеспечивать за счет других, ни к чему хорошему не приведет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.01.2026
15.01.2026
Безопасность нельзя обеспечивать за счет других, заявил Путин
Путин: обеспечение безопасности за счет других ни к чему хорошему не приведет
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пренебрежение принципом того, что безопасность нельзя обеспечивать за счет других, ни к чему хорошему не приведет, заявил президент России Владимир Путин.
в четверг в Кремле принял верительные грамоты у вновь прибывших иностранных послов. Церемония прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
"Безопасность должна быть действительно всеобъемлющей, а значит, равной. И она не может быть обеспечена для одних за счет безопасности других. Этот принцип зафиксирован в основополагающих международных правовых документах. Пренебрежение этим базовым, жизненно-важным принципом ни к чему хорошему никогда не приводило, и не приведет", - сказал глава государства в ходе церемонии.