Безопасность нельзя обеспечивать за счет других, заявил Путин

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пренебрежение принципом того, что безопасность нельзя обеспечивать за счет других, ни к чему хорошему не приведет, заявил президент России Владимир Путин.

"Безопасность должна быть действительно всеобъемлющей, а значит, равной. И она не может быть обеспечена для одних за счет безопасности других. Этот принцип зафиксирован в основополагающих международных правовых документах. Пренебрежение этим базовым, жизненно-важным принципом ни к чему хорошему никогда не приводило, и не приведет", - сказал глава государства в ходе церемонии.