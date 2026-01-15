https://ria.ru/20260115/bespilotniki-2068016249.html
ВС России уничтожили орудие британского производства под Северском
ВС России уничтожили орудие британского производства под Северском - РИА Новости, 15.01.2026
ВС России уничтожили орудие британского производства под Северском
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили 155-миллиметровое артиллерийское орудие FH-70 ВСУ на северском направлении, сообщили в... РИА Новости, 15.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
северск
россия
ВС России уничтожили орудие британского производства под Северском
ВС РФ уничтожили артиллерийское орудие британского производства под Северском