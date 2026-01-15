Рейтинг@Mail.ru
КГБ Белоруссии ликвидировал крупную сеть радиошпионов - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:20 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/belorussiya-2068187481.html
КГБ Белоруссии ликвидировал крупную сеть радиошпионов
КГБ Белоруссии ликвидировал крупную сеть радиошпионов - РИА Новости, 15.01.2026
КГБ Белоруссии ликвидировал крупную сеть радиошпионов
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии ликвидировал крупную сеть радиошпионов, действовавшую под видом радиолюбителей, детали операции рассказал... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T22:20:00+03:00
2026-01-15T22:20:00+03:00
белоруссия
роман протасевич
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150927/35/1509273546_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_55296029fb27c7450283937470c30350.jpg
https://ria.ru/20260114/ukraina-2067819890.html
https://ria.ru/20260115/dapkjunas-2068075999.html
https://ria.ru/20260112/nato-2067460262.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150927/35/1509273546_200:0:1036:627_1920x0_80_0_0_36dc06b75f66c0f16b10f9b29e46f458.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, роман протасевич, в мире
Белоруссия, Роман Протасевич, В мире
КГБ Белоруссии ликвидировал крупную сеть радиошпионов

Протасевич: КГБ Белоруссии ликвидировал крупную сеть радиошпионов

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСотрудник КГБ Белоруссии
Сотрудник КГБ Белоруссии - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Сотрудник КГБ Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 15 янв - РИА Новости. Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии ликвидировал крупную сеть радиошпионов, действовавшую под видом радиолюбителей, детали операции рассказал в своей программе на телеканале СТВ Роман Протасевич – считавшийся белорусским оппозиционером и оказавшийся сотрудником белорусской разведки.
Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель в декабре сообщил о ликвидации сети иностранных спецслужб, которая занималась прослушкой пилотов гражданской и военной авиации, вела мониторинг вокруг режимных объектов.
Шеврон на форме пограничника на границе Белоруссии и Украины - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Более 1,4 тысячи мужчин пытались сбежать с Украины в Белоруссию в 2025 году
14 января, 14:41
"За безобидным радиолюбительством скрывалась система слежки, работавшая против страны. Согласно данным КГБ, была выявлена и нейтрализована законспирированная структура, созданная при поддержке извне. Ее конечная цель выходила далеко за рамки простого любопытства. Речь шла о получении возможности влиять на критически важные объекты", - рассказал Протасевич, который с декабря 2025 года ведет на СТВ информационно-аналитическую программу "Без прикрытия".
По его словам, в фокусе внимания этой сети находились ключевые военные объекты – аэродромы и позиции противовоздушной обороны, силовые ведомства от министерства обороны и внутренних дел до службы безопасности президента, обеспечение безопасности высшего руководства страны, включая детализацию маршрутов передвижения.
Как признались арестованные, перехватывалась информация, обеспечивающая оперативно-разыскную деятельность, но особый интерес вызывала охрана первых лиц государства.
"Все эти данные в реальном времени оцифровывались и выгружались в открытый доступ в интернет. Этот шаг стал точкой невозврата. Участники сети фактически передали в чужие руки часть информационного суверенитета страны. Анализ следствия и экспертов указывает на многоуровневые задачи, характерные для стратегической разведки", - сообщил Протасевич.
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Европе преобладает логика военной эскалации, заявил постпред Белоруссии
Вчера, 15:08
Он отметил также, что участники сети действовали не как случайные слушатели, а как целенаправленные сборщики развединформации, которая позволяет отслеживать логистику, маршруты, ритмы движения, а значит выявлять уязвимости.
"В руках профессиональных диверсантов это ключ к планированию действий, масштаб последствий которых трудно даже представить", - добавил Протасевич.
Операция по нейтрализации сети стала результатом длительной контрразведывательной работы, после полного вскрытия схемы были проведены одновременные задержания.
"Всего к ответственности привлечено более 50 человек. Изъято свыше 500 единиц радиооборудования, значительная часть без разрешительных документов. Обнаружено около 66 тысяч записей перехваченных переговоров. Экспертиза однозначно подтвердила - часть изъятой информации содержит сведения, составляющие охраняемую законом государственную тайну", - подчеркнул Протасевич.
По его словам, семеро ключевых участников преступной схемы взяты под стражу, следствие квалифицирует их действия по статьям "Измена государству" и "Шпионаж". Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы или высшая мера наказания.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Самолеты НАТО за неделю совершили 16 вылетов для разведки в Белоруссии
12 января, 20:44
 
БелоруссияРоман ПротасевичВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала