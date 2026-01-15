МИНСК, 15 янв - РИА Новости. Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии ликвидировал крупную сеть радиошпионов, действовавшую под видом радиолюбителей, детали операции рассказал в своей программе на телеканале СТВ Роман Протасевич – считавшийся белорусским оппозиционером и оказавшийся сотрудником белорусской разведки.

Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель в декабре сообщил о ликвидации сети иностранных спецслужб, которая занималась прослушкой пилотов гражданской и военной авиации, вела мониторинг вокруг режимных объектов.

"За безобидным радиолюбительством скрывалась система слежки, работавшая против страны. Согласно данным КГБ, была выявлена и нейтрализована законспирированная структура, созданная при поддержке извне. Ее конечная цель выходила далеко за рамки простого любопытства. Речь шла о получении возможности влиять на критически важные объекты", - рассказал Протасевич , который с декабря 2025 года ведет на СТВ информационно-аналитическую программу "Без прикрытия".

По его словам, в фокусе внимания этой сети находились ключевые военные объекты – аэродромы и позиции противовоздушной обороны, силовые ведомства от министерства обороны и внутренних дел до службы безопасности президента, обеспечение безопасности высшего руководства страны, включая детализацию маршрутов передвижения.

Как признались арестованные, перехватывалась информация, обеспечивающая оперативно-разыскную деятельность, но особый интерес вызывала охрана первых лиц государства.

"Все эти данные в реальном времени оцифровывались и выгружались в открытый доступ в интернет. Этот шаг стал точкой невозврата. Участники сети фактически передали в чужие руки часть информационного суверенитета страны. Анализ следствия и экспертов указывает на многоуровневые задачи, характерные для стратегической разведки", - сообщил Протасевич.

Он отметил также, что участники сети действовали не как случайные слушатели, а как целенаправленные сборщики развединформации, которая позволяет отслеживать логистику, маршруты, ритмы движения, а значит выявлять уязвимости.

"В руках профессиональных диверсантов это ключ к планированию действий, масштаб последствий которых трудно даже представить", - добавил Протасевич.

Операция по нейтрализации сети стала результатом длительной контрразведывательной работы, после полного вскрытия схемы были проведены одновременные задержания.

"Всего к ответственности привлечено более 50 человек. Изъято свыше 500 единиц радиооборудования, значительная часть без разрешительных документов. Обнаружено около 66 тысяч записей перехваченных переговоров. Экспертиза однозначно подтвердила - часть изъятой информации содержит сведения, составляющие охраняемую законом государственную тайну", - подчеркнул Протасевич.