Лукашенко представят кандидатуры на должность посла Белоруссии в России

МИНСК, 15 янв - РИА Новости. Кандидатуры на должность посла Белоруссии в России в ближайшие недели будут представлены президенту Александру Лукашенко для принятия решений, сообщил глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой в интервью телеканалу "Первый информационный".

Должность посла оказалась вакантной 15 января после назначения главы белорусского диппредставительства в Москве Александра Рогожника председателем Витебского облисполкома.

"Ведется подбор кандидатов соответствующих. Президент, естественно, такие поручения уже дал. Прорабатывается несколько вариантов в зависимости от концепции, которая будет соответствовать нынешнему состоянию наших отношений… Я думаю, что в ближайшие недели набор таких кандидатур будет представлен нашему президенту для принятия решений", - сказал Крутой.

По его словам, нельзя, чтобы посольство долго оставалось без первого лица, учитывая, что в скором времени предстоит проведение Высшего государственного совета Союзного государства, а накануне его пройдет Союзный совмин.

Глава президентской администрации отметил значение для Белоруссии отношений с Россией

"Как образно сказал президент, должность посла в России и это посольство - фактически наше второе правительство, только на внешнем контуре, учитывая высочайший уровень товарооборота, сейчас фактически 70%. Это очень диверсифицированный уровень отношений с регионами России. Это большая федеральная повестка. Это наши дорожные карты или дорожные планы, как их мы называем. Это интеграционные проекты. Это очень многопрофильная, разносторонняя и разнообразная, если можно так сказать, повестка, которая, конечно, требует подготовленного человека", - сказал Крутой.