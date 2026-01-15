https://ria.ru/20260115/belorussiya-2068093282.html
Лукашенко представят кандидатуры на должность посла Белоруссии в России
Лукашенко представят кандидатуры на должность посла Белоруссии в России - РИА Новости, 15.01.2026
Лукашенко представят кандидатуры на должность посла Белоруссии в России
Кандидатуры на должность посла Белоруссии в России в ближайшие недели будут представлены президенту Александру Лукашенко для принятия решений, сообщил глава... РИА Новости, 15.01.2026
Лукашенко представят кандидатуры на должность посла Белоруссии в России
МИНСК, 15 янв - РИА Новости.
Кандидатуры на должность посла Белоруссии в России в ближайшие недели будут представлены президенту Александру Лукашенко для принятия решений, сообщил глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой в интервью телеканалу "Первый информационный
".
Должность посла оказалась вакантной 15 января после назначения главы белорусского диппредставительства в Москве
Александра Рогожника председателем Витебского облисполкома.
"Ведется подбор кандидатов соответствующих. Президент, естественно, такие поручения уже дал. Прорабатывается несколько вариантов в зависимости от концепции, которая будет соответствовать нынешнему состоянию наших отношений… Я думаю, что в ближайшие недели набор таких кандидатур будет представлен нашему президенту для принятия решений", - сказал Крутой.
По его словам, нельзя, чтобы посольство долго оставалось без первого лица, учитывая, что в скором времени предстоит проведение Высшего государственного совета Союзного государства, а накануне его пройдет Союзный совмин.
Глава президентской администрации отметил значение для Белоруссии
отношений с Россией
.
"Как образно сказал президент, должность посла в России и это посольство - фактически наше второе правительство, только на внешнем контуре, учитывая высочайший уровень товарооборота, сейчас фактически 70%. Это очень диверсифицированный уровень отношений с регионами России. Это большая федеральная повестка. Это наши дорожные карты или дорожные планы, как их мы называем. Это интеграционные проекты. Это очень многопрофильная, разносторонняя и разнообразная, если можно так сказать, повестка, которая, конечно, требует подготовленного человека", - сказал Крутой.
По его словам, требуется человек, который бы знал хорошо специфику Белоруссии и органов власти, специфику работы белорусских предприятий, а также мог бы умело выстраивать отношения "с российскими друзьями, коллегами и партнерами".