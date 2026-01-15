Бельгия шпионажем попыталась оправдать отказ в визах российским дипломатов

БРЮССЕЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Служба государственной безопасности Бельгии пытается оправдать массовый отказ в визах российским дипломатам в 2025 году подозрением в шпионаже, следует из доклада бельгийской спецслужбы, где не приведено никаких доказательств.