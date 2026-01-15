Рейтинг@Mail.ru
Бельгия шпионажем попыталась оправдать отказ в визах российским дипломатов - РИА Новости, 15.01.2026
15:52 15.01.2026
Бельгия шпионажем попыталась оправдать отказ в визах российским дипломатов
Бельгия шпионажем попыталась оправдать отказ в визах российским дипломатов - РИА Новости, 15.01.2026
Бельгия шпионажем попыталась оправдать отказ в визах российским дипломатов
Служба государственной безопасности Бельгии пытается оправдать массовый отказ в визах российским дипломатам в 2025 году подозрением в шпионаже, следует из... РИА Новости, 15.01.2026
В мире, Бельгия, Россия
Бельгия шпионажем попыталась оправдать отказ в визах российским дипломатов

Бельгия подозрением в шпионаже пыталась оправдать отказ в визах дипломатам из РФ

БРЮССЕЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Служба государственной безопасности Бельгии пытается оправдать массовый отказ в визах российским дипломатам в 2025 году подозрением в шпионаже, следует из доклада бельгийской спецслужбы, где не приведено никаких доказательств.
Доклад бельгийского ведомства за 2025 год опубликован в четверг 15 января на официальном сайте.
"В 2025 году Бельгия в отдельные месяцы была вынуждена отказывать более чем по половине заявок на российские дипломатические визы, поскольку заявители на самом деле работали на спецслужбы", - сказано в документе.
Каких-либо доказательств обвинений в докладе нет.
