В Бельгии признали непричастность России к полетам дронов над страной

БРЮССЕЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Бельгийские разведслужбы в докладе признают, что не нашли доказательств связей дронов с Россией, большинство сообщений о беспилотниках были ложными.
Телеканал VRT сообщил 19 ноября, что показанные бельгийскими СМИ "дроны" над военными базами Бельгии и аэропортом Брюсселя, в полетах которых бельгийский министр обороны Тео Франкен бездоказательно заподозрил Россию, на самом деле оказались полицейскими вертолетами и грузовым самолетом компании DHL.
В МИД прокомментировали ситуацию с беспилотниками в Европе
11 ноября 2025, 16:07
"Осенью 2025 года количество сообщений о дронах, замеченных над аэропортами, военными объектами и другой чувствительной инфраструктурой, такой как АЭС, значительно возросло. Часто речь шла о "ложных срабатываниях", когда самолеты или звезды принимали за дроны. В других случаях, напротив, действительно фиксировались дроны. В настоящее время продолжаются углубленные расследования, чтобы установить, были ли эти дроны частью гибридной кампании, проводимой Россией", - сказано в документе.
С 10 октября бельгийские власти регулярно заявляют о присутствии неопознанных беспилотников над военными базами и критически важной инфраструктурой страны. Международный аэропорт Брюсселя несколько раз временно приостанавливал полеты - 4, 5, 6 и 13 ноября - из-за сообщений о беспилотниках. Ни один подозреваемый задержан не был, также не был сбит ни один беспилотник. Глава минобороны Бельгии Тео Франкен 8 ноября назвал Россию подозреваемой в организации этих полетов, однако доказательств не привел.
Российское посольство в Бельгии 10 ноября заявило РИА Новости, что население страны всё меньше верит в примитивные схемы поиска врага в лице России, о чём свидетельствуют оправдания главы минобороны Тео Франкена после его обвинений в адрес Москвы в связи с ситуацией с дронами.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
Показанные в бельгийских СМИ "российские дроны" оказались вертолетами
19 ноября 2025, 23:59