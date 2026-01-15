В Бельгии признали непричастность России к полетам дронов над страной

"Осенью 2025 года количество сообщений о дронах, замеченных над аэропортами, военными объектами и другой чувствительной инфраструктурой, такой как АЭС, значительно возросло. Часто речь шла о "ложных срабатываниях", когда самолеты или звезды принимали за дроны. В других случаях, напротив, действительно фиксировались дроны. В настоящее время продолжаются углубленные расследования, чтобы установить, были ли эти дроны частью гибридной кампании, проводимой Россией", - сказано в документе.