22:40 15.01.2026 (обновлено: 23:01 15.01.2026)
СМИ: тело, найденное в районе поисков Баумгертнера, может принадлежать ему
СМИ: тело, найденное в районе поисков Баумгертнера, может принадлежать ему
Найденное на Кипре тело пропавшего экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера было идентифицировано по результатам экспертизы, сообщило в четверг кипрское... РИА Новости, 15.01.2026
в мире
владислав баумгертнер
уралкалий
в мире, владислав баумгертнер, уралкалий
В мире, Владислав Баумгертнер, Уралкалий
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБывший генеральный директор ОАО "Уралкалий" Владислав Баумгертнер
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Бывший генеральный директор ОАО "Уралкалий" Владислав Баумгертнер. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Найденное на Кипре тело пропавшего экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера было идентифицировано по результатам экспертизы, сообщило в четверг кипрское издание "Филелефтерос" со ссылкой на источники.
"Вскрытие тела было завершено в четверг днем ​​и проведено иностранным судебно-медицинским экспертом, сотрудничающим с британскими базами... Информация указывает на то, что все сходится в том, что тело принадлежит 56-летнему российскому бизнесмену, пропавшему без вести 7 января. Однако официальное подтверждение его личности будет сделано после получения результатов ДНК-тестов", - пишет газета.
Издание также сообщает, что во время вскрытия были взяты образцы для анализа ДНК и токсикологической экспертизы, а также образцы тканей для установления причины смерти. При этом причина смерти остается неизвестной, добавляет газета.
Полиция Кипра вела масштабные поиски Баумгертнера с 11 января. Местонахождение бизнесмена было неизвестно с 7 января. В среду местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков в прибрежной зоне деревни Авдиму, недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя.
В миреВладислав БаумгертнерУралкалий
 
 
