СМИ: тело, найденное в районе поисков Баумгертнера, может принадлежать ему

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Найденное на Кипре тело пропавшего экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера было идентифицировано по результатам экспертизы, сообщило в четверг кипрское издание "Филелефтерос" со ссылкой на источники.

"Вскрытие тела было завершено в четверг днем ​​и проведено иностранным судебно-медицинским экспертом, сотрудничающим с британскими базами... Информация указывает на то, что все сходится в том, что тело принадлежит 56-летнему российскому бизнесмену, пропавшему без вести 7 января. Однако официальное подтверждение его личности будет сделано после получения результатов ДНК-тестов", - пишет газета.

Издание также сообщает, что во время вскрытия были взяты образцы для анализа ДНК и токсикологической экспертизы, а также образцы тканей для установления причины смерти. При этом причина смерти остается неизвестной, добавляет газета.