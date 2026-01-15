https://ria.ru/20260115/baumgertner-2068091638.html
Друг Баумгертнера назвал основную версию гибели экс-главы "Уралкалия"
Друг Баумгертнера назвал основную версию гибели экс-главы "Уралкалия" - РИА Новости, 15.01.2026
Друг Баумгертнера назвал основную версию гибели экс-главы "Уралкалия"
Основная версия гибели экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, тело которого обнаружили на Кипре, - несчастный случай, заявил РИА Новости знакомый... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T15:48:00+03:00
2026-01-15T15:48:00+03:00
2026-01-15T17:23:00+03:00
кипр
уралкалий
в мире
владислав баумгертнер
кипр
кипр, уралкалий, владислав баумгертнер
Кипр, Уралкалий, В мире, Владислав Баумгертнер
Друг Баумгертнера назвал основную версию гибели экс-главы "Уралкалия"
РИА Новости: основной версией гибели Баумгертнера назван несчастный случай