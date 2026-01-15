https://ria.ru/20260115/baumgertner-2068091048.html
Друг экс-главы "Уралкалия" подтвердил, что на Кипре нашли его тело
Друг экс-главы "Уралкалия" подтвердил, что на Кипре нашли его тело - РИА Новости, 15.01.2026
Друг экс-главы "Уралкалия" подтвердил, что на Кипре нашли его тело
На Кипре обнаружили тело бывшего главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, сообщил РИА Новости его знакомый Алексей Дозорцев. РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T15:46:00+03:00
2026-01-15T15:46:00+03:00
2026-01-15T18:06:00+03:00
кипр
уралкалий
в мире
владислав баумгертнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98957/07/989570746_0:380:2794:1952_1920x0_80_0_0_7e847e3c02900c961bb8496f9f43b5e9.jpg
кипр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98957/07/989570746_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_3e6a29149bed9e3f0babb5b5263773be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кипр, уралкалий, в мире, владислав баумгертнер
Кипр, Уралкалий, В мире, Владислав Баумгертнер
Друг экс-главы "Уралкалия" подтвердил, что на Кипре нашли его тело
РИА Новости: друг Баумгертнера подтвердил, что на Кипре нашли его тело
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. На Кипре обнаружили тело бывшего главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, сообщил РИА Новости его знакомый Алексей Дозорцев.
"Найденное тело — Владислава. Оформляются необходимые документы", — заявил собеседник агентства.
Дозорцев добавил, что основная версия гибели Баумгертнера
— несчастный случай. По его словам, бизнесмен неоднократно ходил в пешие походы в район Писсури, в день происшествия была дождливая и ветреная погода, что могло привести к трагедии.
Полиция Кипра
вела масштабную поисковую операцию с участием дронов и вертолетов с воскресенья. Местонахождение бизнесмена было неизвестно с 7 января. В среду местный житель обнаружил неопознанное тело в районе поисков Баумгертнера в прибрежной зоне деревни Авдиму — недалеко от места, откуда исходил последний сигнал его телефона.
В пресс-службе британской военной базы Акротири на Кипре рассказали РИА Новости, что вскрытие еще не завершено.
Баумгертнер возглавлял "Уралкалий
" с 2005 по 2011 год. В последнее время он жил на Кипре.