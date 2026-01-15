Рейтинг@Mail.ru
Украинские преступники не уйдут от ответственности, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/bastrykin-2068133286.html
Украинские преступники не уйдут от ответственности, заявил Бастрыкин
Украинские преступники не уйдут от ответственности, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 15.01.2026
Украинские преступники не уйдут от ответственности, заявил Бастрыкин
Никому из числа представителей киевского режима, совершавших преступления против мира и безопасности человека, не удастся уйти от ответственности, заявил... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T17:33:00+03:00
2026-01-15T17:33:00+03:00
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181235_0:61:2222:1311_1920x0_80_0_0_5367e234599f85e57ba2b12b1993a714.png
https://ria.ru/20260115/bastrykin-2067954110.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181235_0:0:2223:1668_1920x0_80_0_0_9d4b29769a39a3ddb2dc05b7bbf7e9a8.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Украинские преступники не уйдут от ответственности, заявил Бастрыкин

Бастрыкин: никто из украинских преступников не уйдет от ответственности

© Фото : пресс-служба СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : пресс-служба СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Никому из числа представителей киевского режима, совершавших преступления против мира и безопасности человека, не удастся уйти от ответственности, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на торжественном мероприятии, посвященном 15-летию со Дня образования ведомства.
Бастрыкин рассказал, что с 2014 года российские следователи возбудили почти 9 тысяч уголовных дел в отношении 2,2 тысячи представителей киевского режима, в том числе военных, политиков и иностранных наемников.
"Мы все о них знаем: чем они командуют, что они совершают, кто их уполномочивает, какое должностное положение они занимают, какие приказы отдают. Подчеркну, что за совершение преступлений против мира и безопасности человека никому не удастся уйти от ответственности, как это не удалось и нацистским главарям на Нюрнбергском процессе. У этих преступлений нет срока давности", - сказал глава СК РФ.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Бастрыкин рассказал о расследовании дел украинских военных преступников
03:37
 
РоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала