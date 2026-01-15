Бастрыкин рассказал о расследовании дел украинских военных преступников

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Свыше тысячи украинских военных преступников осуждены за совершенные бесчеловечные деяния в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях, говорится в тексте поздравления председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
По его словам, для решения поставленных задач за прошедшие годы был значительно расширен штат следователей, созданы специализированные подразделения СК России, образованы следственные управления в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
"Сегодня, находясь в непосредственной близости от линии боевых действий, наши сотрудники продолжают документировать доказательства преступлений представителей и пособников киевского режима. На службу в исторические регионы России прибыли следователи и криминалисты со всей страны. Благодаря их грамотной, упорной и самоотверженной работе более одной тысячи военных преступников уже осуждены за свои бесчеловечные деяния", - говорится в тексте поздравления, опубликованного в Telegram-канале ведомства.
В России 15 января отмечается День образования Следственного комитета России.