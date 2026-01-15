Рейтинг@Mail.ru
03:37 15.01.2026
Бастрыкин рассказал о расследовании дел украинских военных преступников
Свыше тысячи украинских военных преступников осуждены за совершенные бесчеловечные деяния в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях, говорится в... РИА Новости, 15.01.2026
россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Бастрыкин рассказал о расследовании дел украинских военных преступников

© Фото : пресс-служба СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : пресс-служба СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Свыше тысячи украинских военных преступников осуждены за совершенные бесчеловечные деяния в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях, говорится в тексте поздравления председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
По его словам, для решения поставленных задач за прошедшие годы был значительно расширен штат следователей, созданы специализированные подразделения СК России, образованы следственные управления в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
"Сегодня, находясь в непосредственной близости от линии боевых действий, наши сотрудники продолжают документировать доказательства преступлений представителей и пособников киевского режима. На службу в исторические регионы России прибыли следователи и криминалисты со всей страны. Благодаря их грамотной, упорной и самоотверженной работе более одной тысячи военных преступников уже осуждены за свои бесчеловечные деяния", - говорится в тексте поздравления, опубликованного в Telegram-канале ведомства.
В России 15 января отмечается День образования Следственного комитета России.
РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
