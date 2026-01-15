Бастрыкин рассказал о расследовании дел украинских военных преступников

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Свыше тысячи украинских военных преступников осуждены за совершенные бесчеловечные деяния в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях, говорится в тексте поздравления председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

"Сегодня, находясь в непосредственной близости от линии боевых действий, наши сотрудники продолжают документировать доказательства преступлений представителей и пособников киевского режима. На службу в исторические регионы России прибыли следователи и криминалисты со всей страны. Благодаря их грамотной, упорной и самоотверженной работе более одной тысячи военных преступников уже осуждены за свои бесчеловечные деяния", - говорится в тексте поздравления, опубликованного в Telegram-канале ведомства.