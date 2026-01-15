Российские банки продолжили выдачу семейной ипотеки

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Сбербанк, ВТБ, банк "Дом.РФ", Альфа-банк, Совкомбанк и "Абсолют банк" продолжают прием заявок и выдачу кредитов по семейной ипотеке, сообщили РИА Новости в банках.

"Прием заявок и выдача кредитов по семейной ипотеке продолжается в штатном режиме", - сказали в пресс-службе Сбербанка

"Мы подтверждаем повышенную активность заемщиков по семейной ипотеке, что связано с потенциальными изменениями ее условий. В декабре объем сделок по ней вырос в ВТБ примерно на 30% к декабрю 2024 года. В январе тенденция по росту выдач продолжилась. На данный момент ВТБ продолжает работать по семейной программе без изменений", - сообщили в пресс-службе ВТБ.

Зампред правления банка " Дом.РФ " Алексей Косяков заявил, что банк не планирует приостанавливать выдачу кредитов по семейной ипотеке. "Мы принимаем и рассматриваем новые заявки от семей, соответствующих требованиям программы. Для нашего банка семейная ипотека остается востребованным продуктом и важным инструментом поддержки семей с детьми", - сказал он.

В пресс-службе Альфа-банка сообщили, что банк следит за ситуацией на рынке и на данный момент не планирует приостанавливать выдачу семейной ипотеки клиентам.

Совкомбанк продолжает принимать заявки и выдавать кредиты по программе семейной ипотеки в стандартном режиме", - сказали в пресс-службе банка.

"Не планируем (приостанавливать – ред.), поскольку для " Абсолют банка " программа "семейная ипотека" занимает большую долю выдач в общем объеме ипотечных кредитов", - прокомментировали в "Абсолют банке".

Ранее в пресс-службе Т-банка сообщили РИА Новости, что банк планирует приостановить выдачу семейной ипотеки на 1-1,5 недели в связи с подготовкой к переходу на новые правила оформления таких кредитов.

В свою очередь в колл-центре Россельхозбанка агентству сообщили, что банк не принимает новые заявки на семейную ипотеку с 30 декабря 2025 года. "Сейчас программа временно приостановлена", - сказал сотрудник колл-центра.

С 1 февраля 2026 года в России заработают новые правила, согласно которым нельзя будет оформлять два льготных кредита по семейной ипотеке на каждого из супругов - оба будут оформлены как созаемщики по ссуде. Минфин также пояснял, что россияне, взявшие комбинированный кредит по льготным семейной, дальневосточной и арктической ипотекам, смогут рефинансировать ставку по его рыночной части, размер снижения будет зависеть от условий по рыночным программам банка.

Кроме того, ставку по семейной ипотеке планируется сделать дифференцированной в зависимости от количества детей в семье. Как рассказывал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков , на данный момент обсуждается снижение ставки до 4% для семей, где родился третий ребенок, сохранение на уровне 6% для семей с двумя детьми и повышение до 10% для семей с одним ребенком.