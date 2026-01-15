Частные инвесторы арендуют два спортобъекта в Москве на долгий срок

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Частные инвесторы смогут арендовать у Москвы два спортивных объекта на продолжительный срок, это произойдет в рамках действующей в столице программы повышения эффективности управления городскими объектами массового спорта, заявила заместитель столичного мэра, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она рассказала, что программа действует в столице с 2023 года. По ней частные инвесторы арендовали на 25 лет спорткомплексы, бассейны и теннисный корт.

"В рамках программы в январе 2026 года пройдут торги на право аренды двух спортивных комплексов с бассейнами в районах Зябликово и Солнцево. Арендаторы вправе провести их модернизацию для повышения эффективности, но обязаны использовать по целевому назначению. Они также могут самостоятельно выбирать наиболее востребованные спортивные и физкультурно-оздоровительные услуги", – приводит пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы слова Багреевой.

Заммэра подчеркнула, что объекты, в которых предоставляются сопутствующие услуги на платной основе, должны занимать не более 25% от всей площади спортобъекта.

Один из объектов, который могут получить инвесторы, находится в районе Зябликово. В комплексе на Ореховом проезде имеются бассейны, спортивные и физкультурные залы. Площадь объекта – около 2 тысяч "квадратов".

Другой объект расположен в Солнцеве. В трехэтажном здании на улице Щорса есть спортзал и бассейн. Площадь этого комплекса – порядка 1,9 тысячи квадратных метров.

Отмечается, что стоимость арендной платы для инвесторов становится известной после проведения открытых торгов на площадке "Росэлторг". Как подчеркнул глава департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, в них могут участвовать юрлица и ИП, которые действуют в отрасли физкультуры и спорта. Они могут подать заявки до 27 января, а сами торги и подведение итогов планируются 29 января. Чтобы участвовать в аукционе, организациям нужно зарегистрироваться на торговой площадке. Также они должны иметь усиленную электронную подпись.

Программа, по которой частные инвесторы арендуют объекты массового спорта, действует в соответствии с постановлением московского правительства. Так, город выставляет на торги имущество. Потенциальные арендаторы могут увидеть его на Инвестиционном портале столицы – данные о лотах доступны в разделе "Торги Москвы".

Электронные сервисы для предпринимателей модернизируются по нацпроекту "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и региональному проекту города Москвы "Цифровое государственное управление".