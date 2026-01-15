Рейтинг@Mail.ru
Частные инвесторы арендуют два спортобъекта в Москве на долгий срок - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/bagreeva-2067903604.html
Частные инвесторы арендуют два спортобъекта в Москве на долгий срок
Частные инвесторы арендуют два спортобъекта в Москве на долгий срок - РИА Новости, 15.01.2026
Частные инвесторы арендуют два спортобъекта в Москве на долгий срок
Частные инвесторы смогут арендовать у Москвы два спортивных объекта на продолжительный срок, это произойдет в рамках действующей в столице программы повышения... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T09:15:00+03:00
2026-01-15T09:15:00+03:00
москва
мария багреева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950936604_0:70:2833:1664_1920x0_80_0_0_9a048823574a960976779492a6af78df.jpg
https://ria.ru/20251229/moskva-2065186790.html
https://ria.ru/20251226/zvanie-2064819352.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950936604_64:0:2769:2029_1920x0_80_0_0_1e2e563349b92b0cfbd24c2dd195262e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мария багреева
Москва, Мария Багреева
Частные инвесторы арендуют два спортобъекта в Москве на долгий срок

Багреева: Москва сдаст два спортобъекта в долгосрочную аренду частным операторам

© Фото : Департамент экономической политики и развития городаЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Департамент экономической политики и развития города
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Частные инвесторы смогут арендовать у Москвы два спортивных объекта на продолжительный срок, это произойдет в рамках действующей в столице программы повышения эффективности управления городскими объектами массового спорта, заявила заместитель столичного мэра, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Она рассказала, что программа действует в столице с 2023 года. По ней частные инвесторы арендовали на 25 лет спорткомплексы, бассейны и теннисный корт.
Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Концепция устойчивого развития осталась приоритетной для Москвы
29 декабря 2025, 09:15
"В рамках программы в январе 2026 года пройдут торги на право аренды двух спортивных комплексов с бассейнами в районах Зябликово и Солнцево. Арендаторы вправе провести их модернизацию для повышения эффективности, но обязаны использовать по целевому назначению. Они также могут самостоятельно выбирать наиболее востребованные спортивные и физкультурно-оздоровительные услуги", – приводит пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы слова Багреевой.
Заммэра подчеркнула, что объекты, в которых предоставляются сопутствующие услуги на платной основе, должны занимать не более 25% от всей площади спортобъекта.
Один из объектов, который могут получить инвесторы, находится в районе Зябликово. В комплексе на Ореховом проезде имеются бассейны, спортивные и физкультурные залы. Площадь объекта – около 2 тысяч "квадратов".
Другой объект расположен в Солнцеве. В трехэтажном здании на улице Щорса есть спортзал и бассейн. Площадь этого комплекса – порядка 1,9 тысячи квадратных метров.
Отмечается, что стоимость арендной платы для инвесторов становится известной после проведения открытых торгов на площадке "Росэлторг". Как подчеркнул глава департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, в них могут участвовать юрлица и ИП, которые действуют в отрасли физкультуры и спорта. Они могут подать заявки до 27 января, а сами торги и подведение итогов планируются 29 января. Чтобы участвовать в аукционе, организациям нужно зарегистрироваться на торговой площадке. Также они должны иметь усиленную электронную подпись.
Программа, по которой частные инвесторы арендуют объекты массового спорта, действует в соответствии с постановлением московского правительства. Так, город выставляет на торги имущество. Потенциальные арендаторы могут увидеть его на Инвестиционном портале столицы – данные о лотах доступны в разделе "Торги Москвы".
Электронные сервисы для предпринимателей модернизируются по нацпроекту "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и региональному проекту города Москвы "Цифровое государственное управление".
Ранее Багреева рассказала, что по данной программе частному инвестору передали в аренду спорткомплекс в Некрасовке.
Заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева на церемонии награждения - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Столичных экономистов отметили почетными званиями и знаками отличия
26 декабря 2025, 12:15
 
МоскваМария Багреева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала