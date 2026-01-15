Рейтинг@Mail.ru
23:33 15.01.2026
Чешское правительство премьера Бабиша получило доверие парламента
Чешское правительство премьера Бабиша получило доверие парламента
Чешское правительство премьера Бабиша получило доверие парламента

Андрей Бабиш
© AP Photo / Petr David Josek
Андрей Бабиш. Архивное фото
ПРАГА, 15 янв – РИА Новости. Правительство Чехии, возглавляемое премьером Андреем Бабишем, получило в четверг доверие палаты депутатов парламента, за это проголосовали 108 депутатов из 198 присутствующих, сообщил после подсчета результатов голосования спикер палаты депутатов Томио Окамура.
Трансляцию заседания вело Чешское ТВ.
"За то, чтобы выразить доверие новому правительству премьера Андрея Бабиша, после трехдневных дебатов проголосовали 108 депутатов из 198 присутствующих. Против выражения доверия проголосовали 90 депутатов. Таким образом, правительство получило доверие палаты депутатов парламента Чехии. Для получения доверия, правительству достаточно было получить при голосовании простое большинство", - сказал Окамура.
Премьер Чехии раскрыл подробности тайной операции против России
13 января, 12:46
 
