Чешское правительство премьера Бабиша получило доверие парламента

ПРАГА, 15 янв – РИА Новости. Правительство Чехии, возглавляемое премьером Андреем Бабишем, получило в четверг доверие палаты депутатов парламента, за это проголосовали 108 депутатов из 198 присутствующих, сообщил после подсчета результатов голосования спикер палаты депутатов Томио Окамура.

"За то, чтобы выразить доверие новому правительству премьера Андрея Бабиша, после трехдневных дебатов проголосовали 108 депутатов из 198 присутствующих. Против выражения доверия проголосовали 90 депутатов. Таким образом, правительство получило доверие палаты депутатов парламента Чехии. Для получения доверия, правительству достаточно было получить при голосовании простое большинство", - сказал Окамура.