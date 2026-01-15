Азаров назвал оправдания Тимошенко по делу о коррупции демагогией и ложью

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Заявления лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко о непричастности к коррупции, в которой ее обвиняют антикоррупционные органы Украины, это сплошная демагогия и ложь, никто в Раде ей не верит, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"То, что она (Тимошенко – ред.) говорила – это сплошная демагогия и сплошная ложь. Я тоже посмотрел вчера ее выступление в Верховной Раде – уже никто ей не верит. Она говорила, обращаясь к Верховной Раде, где сидело 300 с лишним человек, которые знают ее как облупленную. Многие из них брали у нее взятки, давали ей взятки. И она их убеждала в том, что она честная и невинная!", - сказал Азаров.
Как отметил собеседник агентства, на Украине Тимошенко давно негативно зарекомендовала себя из-за своих коррупционных схем. При этом ее встречные обвинения в адрес Владимира Зеленского абсолютно очевидны, а сам он и его окружение давно находятся в поле зрения НАБУ и САП, напомнил Азаров. "Как только ее в чем-то обвиняют, в коррупции ли, в злоупотреблении служебным положением, подкупе – она сразу становится оппозиционером к действующей власти", - подчеркнул он.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду опубликовало аудиозапись разговора лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.