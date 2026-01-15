Азаров назвал оправдания Тимошенко по делу о коррупции демагогией и ложью

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Заявления лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко о непричастности к коррупции, в которой ее обвиняют антикоррупционные органы Украины, это сплошная демагогия и ложь, никто в Раде ей не верит, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.