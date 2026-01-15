Рейтинг@Mail.ru
В Архангельской области автобус со школьниками столкнулся с легковушками
15:15 15.01.2026
В Архангельской области автобус со школьниками столкнулся с легковушками
Авария с участием двух легковых автомобилей и автобуса, который перевозил школьников, произошла на трассе в Архангельской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.01.2026
происшествия
архангельская область
архангельск
северодвинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
архангельская область
архангельск
северодвинск
происшествия, архангельская область, архангельск, северодвинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Архангельская область, Архангельск, Северодвинск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МУРМАНСК, 15 янв – РИА Новости. Авария с участием двух легковых автомобилей и автобуса, который перевозил школьников, произошла на трассе в Архангельской области, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МЧС.
"Предварительно известно, что на девятом километре трассы Архангельск - Северодвинск произошло столкновение двух легковых автомобилей и детского автобуса "ПАЗ", - сообщил собеседник агентства.
По данным ведомства, один из автомобилей загорелся, его потушили пожарные, прибывшие на место ДТП. Информацию о пострадавших МЧС не приводит. В пресс-службе регионального УМВД РИА Новости сообщили, что эта информация уточняется.
ПроисшествияАрхангельская областьАрхангельскСеверодвинскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
