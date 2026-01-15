https://ria.ru/20260115/avtobus-2068078592.html
В Архангельской области автобус со школьниками столкнулся с легковушками
Авария с участием двух легковых автомобилей и автобуса, который перевозил школьников, произошла на трассе в Архангельской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.01.2026
Происшествия, Архангельская область, Архангельск, Северодвинск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
