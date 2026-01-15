"Аватар: Пламя и Пепел" — дата выхода в России, сюжет, актеры и трейлер

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Аватар: Пламя и Пепел" (оригинальное название "Avatar: Fire and Ash") — третий полномасштабный фильм франшизы "Аватар" режиссера Джеймса Кэмерона. Картина продолжает историю Пандоры и показывает новый конфликт на’ви, людей и племени огня.

Дата выхода

Официальной датой мирового старта фильма в большинстве стран стало 19 декабря 2025 года.

При этом премьерная кампания началась заранее. Первые показы и красные дорожки стартовали 1 декабря в Голливуде, после чего фильм был представлен зрителям и прессе в Австралии и Мексике. В ряде территорий прокат начался на несколько дней раньше глобальной даты — 17–18 декабря, что соответствует стандартной стратегии международных блокбастеров.

В России премьера состоялась позже — 15 января 2026 года. Изначально прокат рассчитывали запустить еще в конце декабря, но планы были скорректированы с учетом новогоднего репертуара и решений прокатчиков. Фильм демонстрируется в формате предсеансового обслуживания (параллельного проката), поскольку официального прокатного удостоверения у картины в России нет.

Трейлер

Актеры и роли

В этой части франшизы возвращаются любимые зрителями герои, а также появляются новые персонажи.

Сэм Уортингтон — Джейк Салли, бывший морской пехотинец, ставший лидером на’ви

Зои Салдана — Нейтири, воительница клана Оматикайя, жена Джейка

Сигурни Уивер — Кири, приемная дочь Джейка и Нейтири, связанная с Эйвой

Стивен Лэнг — полковник Майлз Куоритч, главный антагонист, возрожденный в теле аватара

Кейт Уинслет — Ронал, духовный лидер морского клана Меткайина

Клифф Кертис — Тоновари, вождь клана Меткайина

Джоэл Дэвид Мур — Норм Спеллман, ученый и участник программы "Аватар"

Си Си Эйч Паундер — Мо’ат, духовная наставница народа Оматикайя

Джованни Рибизи — Паркер Селфридж, представитель корпорации RDA

Дилип Рао — доктор Макс Патель, ксенобиолог

Мэтт Джеральд — капрал Лайл Уэйнфлит, военный RDA

Новые персонажи

Уна Чаплин — Варанг, предводитель вулканического племени огня (Ash People)

Мишель Йео — доктор Карина Могу, ученая, работающая с людьми на Пандоре

Дэвид Тьюлис — новый персонаж (роль официально не раскрыта)

Молодое поколение

Британия Далтон — Ло’ак, сын Джейка и Нейтири

Тринити Джо-Ли Блисс — Тук, младшая дочь семьи

Джек Чемпион — Паук (Майлз Сокорро), человеческий подросток, выросший среди на’ви

Бейли Басс — Цирея, представительница клана Меткайина

Филип Гелджо — Аонунг, воин морского народа

Сюжет

Действие фильма "Аватар: Пламя и пепел" разворачивается после событий второй части "Аватар: Путь воды" (Avatar: The Way of Water) и фокусируется на последствиях утраты и затянувшейся войны.

После трагической гибели старшего сына Нетейама, семья Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) переживает период скорби и внутреннего напряжения. Новая угроза возникает в виде агрессивного племени Пепла (Ash People) — на’ви, закаленных в суровой среде вулканических склонов, во главе с воительницей Варанг (Уна Чаплин). Эти радикальные на’ви стоят на пороге войны с другими народами Пандоры и вступают в противостояние с коренными на’ви и проявляют готовность к сотрудничеству с человеческой фракцией RDA, стремящейся восстановить свое присутствие на планете.

Сюжет строится вокруг моральных дилемм: что значит защищать родину, где проходит грань между борьбой и уничтожением, какие последствия несет альянс с теми, кто когда-то считался врагом. Как объяснял сам Джеймс Кэмерон, новая часть исследует "иную сторону на’ви": "Есть хорошие люди, и есть плохие люди — то же самое на стороне На’ви — но часто люди не считают себя плохими. Какова первопричина того, как они превращаются в то, что мы воспринимаем как плохое? Может быть, есть и другие факторы, о которых мы не знаем".

© 20th Century Studios (2025) Кадр из фильма "Аватар: Пламя и Пепел" © 20th Century Studios (2025) Кадр из фильма "Аватар: Пламя и Пепел"

История создания

Производство фильма "Аватар: Пламя и пепел" стало одним из самых продолжительных и технологически сложных этапов в истории франшизы. Работа над третьей частью началась задолго до официального анонса: уже в 2013–2017 годах Джеймс Кэмерон и его команда параллельно разрабатывали сценарии нескольких сиквелов, выстраивая единый контур будущей саги. Такой подход позволил заранее заложить развитие персонажей и расширить представление о цивилизациях Пандоры.

Съемки стартовали в сентябре 2017 года и первоначально проходили в Калифорнии, на площадке MBS Media Campus, где велась масштабная работа по захвату движения актеров. Использовались усовершенствованные системы performance capture, фиксировавшие мельчайшие детали пластики и мимики. В 2019 году проект дополнили натурные съемки в Новой Зеландии, ставшие основой для ряда ключевых сцен.

Пандемия COVID-19 существенно скорректировала производственный график. В марте 2020 года съемки были приостановлены, а возобновление стало возможным лишь летом после введения специальных протоколов безопасности. К этому моменту фильм постепенно перешел в стадию постпродакшена, занявшую несколько лет.

Основной объем визуальных эффектов был создан студией Weta Digital. Для "Пламени и пепла" команда разработала новые технологические решения, связанные с визуализацией огня, пепла и термически активных ландшафтов. Были усовершенствованы симуляции света, частиц и материалов, что позволило добиться реалистичного взаимодействия цифровых сред. Параллельно Weta Workshop разработала более 18 500 элементов дизайна — от костюмов до визуальной архитектуры мира Пандоры.

Кэмерон неоднократно подчеркивал, что "Аватар" — это, прежде всего синтез искусства и технологии. По словам участников производства, режиссер относился к третьей части как к одной из самых эмоционально значимых в цикле: "Вся идея этого цикла фильмов заключается в том, чтобы жить с этими людьми и отправиться в это эпическое путешествие с ними" - говорил режиссер. Символично, что после просмотра ранней версии финала его супруга призналась, что не могла сдержать слез несколько часов.

Дата выхода фильма откладывалась много раз — сначала из-за технологий, потом из-за пандемии. В итоге глобальный релиз был назначен на 19 декабря 2025 года, а доработки продолжались практически до последнего момента. Дополнительные сцены снимались в 2024-м, а финальные правки вносились до конца 2025 года.

Особый оттенок проект получил после смерти продюсера Джона Ландау — человека, без которого франшиза "Аватар" вряд ли существовала бы в нынешнем виде. Его вклад в создание франшизы был отмечен отдельным посвящением в финальных титрах фильма.

Рецензии и отзывы экспертов

"Аватар: Пламя и пепел" встретили без прежнего восторга, но и без откровенного разочарования. Критики оказались разделены: агрегаторы показывают умеренно положительные оценки — около 66 % на Rotten Tomatoes и чуть больше 60 баллов на Metacritic, что соответствует формулировке "в целом благоприятные отзывы".

Почти все рецензии сходятся в одном: визуально фильм по-прежнему впечатляет. Огненные пейзажи, лава, масштабные сцены столкновений выглядят дорого, технологично и эффектно. Вместе с тем сюжет фильма часто воспринимается как развитие уже знакомой формулы. Критики отмечают, что повествование во многом повторяет драматургические ходы предыдущих частей и не предлагает принципиально новых решений, а продолжительный хронометраж кажется избыточным.

Западные обозреватели нередко называют фильм самым длинным и наименее динамичным в серии. По их мнению, та самая новизна, которая когда-то сделала "Аватар" культурным феноменом, здесь уже не работает в полную силу. При этом оценки нельзя назвать исключительно негативными. Многие обозреватели подчеркивают, что "Пламя и пепел" расширяет мир Пандоры и предлагает новые визуальные и культурные пространства. Фильм часто называют зрелищным и амбициозным, пусть и не столь революционным, как его предшественники.

Зрители при этом оказались настроены мягче. В соцсетях и обсуждениях фильм хвалят за красоту, масштаб и эмоциональные моменты, отмечая, что даже без революционных открытий "Аватар" остается редким примером зрелищного кино, способного по-настоящему увлечь.

Интересные факты о фильме

Производственный бюджет "Аватар: Пламя и пепел" превышает $400 млн, что делает его одним из самых дорогих фильмов в истории кино.

Фильм быстро преодолел отметку в 1 млрд долларов мировых сборов, продолжая доминировать в прокате несколько недель подряд.

Зои Салдана, исполняющая роль Нейтири, стала самой прибыльной актрисой всех времен, благодаря суммарным сборам фильмов, в которых она участвовала — более $15,4 млрд.

Съемки фильма включали усовершенствованные технологии захвата движения и симуляции реалистичного огня, лавы и реакций материалов.

Из всех кадров фильма более 3 100 были созданы с помощью визуальных эффектов, а только около 11 секунд — чистый живой план без CGI.

Фильм содержит свыше 1 000 цифровых эффектов огня — от пылающих стрел до огненных торнадо,

Третья часть стала рекордной по хронометражу: ее продолжительность составляет около 3 часов 17 минут, что дольше, чем у предыдущих фильмов франшизы.

На площадке артисты и съемочная группа получали исключительно вегетарианское питание в рамках общего экологического посыла проекта.

Успех фильма критически важен для будущих частей, поскольку их производство напрямую зависит от финансового результата третьей части.

Несмотря на завершающий характер третьей части, Кэмерон и команда обсуждают продолжение истории в четвертой и пятой фильмах, а возможно даже более длинной саге

Смысл названия Джеймс Кэмерон пояснял так: огонь (пламя) может символизировать ненависть, насилие, травму, возможное злоупотребление властью, а пепел — с "последствиями всей этой энергии, а именно — с горем и необходимостью жить с содеянным".