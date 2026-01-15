"Аватар: Пламя и Пепел" — дата выхода в России, сюжет, актеры и трейлер

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Аватар: Пламя и Пепел" (оригинальное название "Avatar: Fire and Ash") — третий полномасштабный фильм франшизы "Аватар" режиссера Джеймса Кэмерона. Картина продолжает историю Пандоры и показывает новый конфликт на’ви, людей и племени огня.
Дата выхода
Официальной датой мирового старта фильма в большинстве стран стало 19 декабря 2025 года.
При этом премьерная кампания началась заранее. Первые показы и красные дорожки стартовали 1 декабря в Голливуде, после чего фильм был представлен зрителям и прессе в Австралии и Мексике. В ряде территорий прокат начался на несколько дней раньше глобальной даты — 17–18 декабря, что соответствует стандартной стратегии международных блокбастеров.
В России премьера состоялась позже — 15 января 2026 года. Изначально прокат рассчитывали запустить еще в конце декабря, но планы были скорректированы с учетом новогоднего репертуара и решений прокатчиков. Фильм демонстрируется в формате предсеансового обслуживания (параллельного проката), поскольку официального прокатного удостоверения у картины в России нет.
Трейлер
Актеры и роли
В этой части франшизы возвращаются любимые зрителями герои, а также появляются новые персонажи.
- Сэм Уортингтон — Джейк Салли, бывший морской пехотинец, ставший лидером на’ви
- Зои Салдана — Нейтири, воительница клана Оматикайя, жена Джейка
- Сигурни Уивер — Кири, приемная дочь Джейка и Нейтири, связанная с Эйвой
- Стивен Лэнг — полковник Майлз Куоритч, главный антагонист, возрожденный в теле аватара
- Кейт Уинслет — Ронал, духовный лидер морского клана Меткайина
- Клифф Кертис — Тоновари, вождь клана Меткайина
- Джоэл Дэвид Мур — Норм Спеллман, ученый и участник программы "Аватар"
- Си Си Эйч Паундер — Мо’ат, духовная наставница народа Оматикайя
- Джованни Рибизи — Паркер Селфридж, представитель корпорации RDA
- Дилип Рао — доктор Макс Патель, ксенобиолог
- Мэтт Джеральд — капрал Лайл Уэйнфлит, военный RDA
Новые персонажи
- Уна Чаплин — Варанг, предводитель вулканического племени огня (Ash People)
- Мишель Йео — доктор Карина Могу, ученая, работающая с людьми на Пандоре
- Дэвид Тьюлис — новый персонаж (роль официально не раскрыта)
Молодое поколение
- Британия Далтон — Ло’ак, сын Джейка и Нейтири
- Тринити Джо-Ли Блисс — Тук, младшая дочь семьи
- Джек Чемпион — Паук (Майлз Сокорро), человеческий подросток, выросший среди на’ви
- Бейли Басс — Цирея, представительница клана Меткайина
- Филип Гелджо — Аонунг, воин морского народа
Сюжет
Действие фильма "Аватар: Пламя и пепел" разворачивается после событий второй части "Аватар: Путь воды" (Avatar: The Way of Water) и фокусируется на последствиях утраты и затянувшейся войны.
После трагической гибели старшего сына Нетейама, семья Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) переживает период скорби и внутреннего напряжения. Новая угроза возникает в виде агрессивного племени Пепла (Ash People) — на’ви, закаленных в суровой среде вулканических склонов, во главе с воительницей Варанг (Уна Чаплин). Эти радикальные на’ви стоят на пороге войны с другими народами Пандоры и вступают в противостояние с коренными на’ви и проявляют готовность к сотрудничеству с человеческой фракцией RDA, стремящейся восстановить свое присутствие на планете.
Сюжет строится вокруг моральных дилемм: что значит защищать родину, где проходит грань между борьбой и уничтожением, какие последствия несет альянс с теми, кто когда-то считался врагом. Как объяснял сам Джеймс Кэмерон, новая часть исследует "иную сторону на’ви": "Есть хорошие люди, и есть плохие люди — то же самое на стороне На’ви — но часто люди не считают себя плохими. Какова первопричина того, как они превращаются в то, что мы воспринимаем как плохое? Может быть, есть и другие факторы, о которых мы не знаем".
© 20th Century Studios (2025)Кадр из фильма "Аватар: Пламя и Пепел"
© 20th Century Studios (2025)
Кадр из фильма "Аватар: Пламя и Пепел"
История создания
Производство фильма "Аватар: Пламя и пепел" стало одним из самых продолжительных и технологически сложных этапов в истории франшизы. Работа над третьей частью началась задолго до официального анонса: уже в 2013–2017 годах Джеймс Кэмерон и его команда параллельно разрабатывали сценарии нескольких сиквелов, выстраивая единый контур будущей саги. Такой подход позволил заранее заложить развитие персонажей и расширить представление о цивилизациях Пандоры.
Съемки стартовали в сентябре 2017 года и первоначально проходили в Калифорнии, на площадке MBS Media Campus, где велась масштабная работа по захвату движения актеров. Использовались усовершенствованные системы performance capture, фиксировавшие мельчайшие детали пластики и мимики. В 2019 году проект дополнили натурные съемки в Новой Зеландии, ставшие основой для ряда ключевых сцен.
Пандемия COVID-19 существенно скорректировала производственный график. В марте 2020 года съемки были приостановлены, а возобновление стало возможным лишь летом после введения специальных протоколов безопасности. К этому моменту фильм постепенно перешел в стадию постпродакшена, занявшую несколько лет.
Основной объем визуальных эффектов был создан студией Weta Digital. Для "Пламени и пепла" команда разработала новые технологические решения, связанные с визуализацией огня, пепла и термически активных ландшафтов. Были усовершенствованы симуляции света, частиц и материалов, что позволило добиться реалистичного взаимодействия цифровых сред. Параллельно Weta Workshop разработала более 18 500 элементов дизайна — от костюмов до визуальной архитектуры мира Пандоры.
Кэмерон неоднократно подчеркивал, что "Аватар" — это, прежде всего синтез искусства и технологии. По словам участников производства, режиссер относился к третьей части как к одной из самых эмоционально значимых в цикле: "Вся идея этого цикла фильмов заключается в том, чтобы жить с этими людьми и отправиться в это эпическое путешествие с ними" - говорил режиссер. Символично, что после просмотра ранней версии финала его супруга призналась, что не могла сдержать слез несколько часов.
Дата выхода фильма откладывалась много раз — сначала из-за технологий, потом из-за пандемии. В итоге глобальный релиз был назначен на 19 декабря 2025 года, а доработки продолжались практически до последнего момента. Дополнительные сцены снимались в 2024-м, а финальные правки вносились до конца 2025 года.
Особый оттенок проект получил после смерти продюсера Джона Ландау — человека, без которого франшиза "Аватар" вряд ли существовала бы в нынешнем виде. Его вклад в создание франшизы был отмечен отдельным посвящением в финальных титрах фильма.
© 20th Century Studios (2025)Кадр из фильма "Аватар: Пламя и Пепел"
© 20th Century Studios (2025)
Кадр из фильма "Аватар: Пламя и Пепел"
Рецензии и отзывы экспертов
"Аватар: Пламя и пепел" встретили без прежнего восторга, но и без откровенного разочарования. Критики оказались разделены: агрегаторы показывают умеренно положительные оценки — около 66 % на Rotten Tomatoes и чуть больше 60 баллов на Metacritic, что соответствует формулировке "в целом благоприятные отзывы".
Почти все рецензии сходятся в одном: визуально фильм по-прежнему впечатляет. Огненные пейзажи, лава, масштабные сцены столкновений выглядят дорого, технологично и эффектно. Вместе с тем сюжет фильма часто воспринимается как развитие уже знакомой формулы. Критики отмечают, что повествование во многом повторяет драматургические ходы предыдущих частей и не предлагает принципиально новых решений, а продолжительный хронометраж кажется избыточным.
Западные обозреватели нередко называют фильм самым длинным и наименее динамичным в серии. По их мнению, та самая новизна, которая когда-то сделала "Аватар" культурным феноменом, здесь уже не работает в полную силу. При этом оценки нельзя назвать исключительно негативными. Многие обозреватели подчеркивают, что "Пламя и пепел" расширяет мир Пандоры и предлагает новые визуальные и культурные пространства. Фильм часто называют зрелищным и амбициозным, пусть и не столь революционным, как его предшественники.
Зрители при этом оказались настроены мягче. В соцсетях и обсуждениях фильм хвалят за красоту, масштаб и эмоциональные моменты, отмечая, что даже без революционных открытий "Аватар" остается редким примером зрелищного кино, способного по-настоящему увлечь.
© 20th Century Studios (2025)Кадр из фильма "Аватар: Пламя и Пепел"
© 20th Century Studios (2025)
Кадр из фильма "Аватар: Пламя и Пепел"
Интересные факты о фильме
- Производственный бюджет "Аватар: Пламя и пепел" превышает $400 млн, что делает его одним из самых дорогих фильмов в истории кино.
- Фильм быстро преодолел отметку в 1 млрд долларов мировых сборов, продолжая доминировать в прокате несколько недель подряд.
- Зои Салдана, исполняющая роль Нейтири, стала самой прибыльной актрисой всех времен, благодаря суммарным сборам фильмов, в которых она участвовала — более $15,4 млрд.
- Съемки фильма включали усовершенствованные технологии захвата движения и симуляции реалистичного огня, лавы и реакций материалов.
- Из всех кадров фильма более 3 100 были созданы с помощью визуальных эффектов, а только около 11 секунд — чистый живой план без CGI.
- Фильм содержит свыше 1 000 цифровых эффектов огня — от пылающих стрел до огненных торнадо,
- Третья часть стала рекордной по хронометражу: ее продолжительность составляет около 3 часов 17 минут, что дольше, чем у предыдущих фильмов франшизы.
- На площадке артисты и съемочная группа получали исключительно вегетарианское питание в рамках общего экологического посыла проекта.
- Успех фильма критически важен для будущих частей, поскольку их производство напрямую зависит от финансового результата третьей части.
- Несмотря на завершающий характер третьей части, Кэмерон и команда обсуждают продолжение истории в четвертой и пятой фильмах, а возможно даже более длинной саге
- Смысл названия Джеймс Кэмерон пояснял так: огонь (пламя) может символизировать ненависть, насилие, травму, возможное злоупотребление властью, а пепел — с "последствиями всей этой энергии, а именно — с горем и необходимостью жить с содеянным".
Официальное название (рус.)
Аватар: Пламя и пепел
Оригинальное название
Avatar: Fire and Ash
Режиссер
Джеймс Кэмерон
Продюсеры
Джеймс Кэмерон, Джон Ландау
Сценаристы
Джеймс Кэмерон, Рик Джаффа, Аманда Сильвер, Джош Фридман, Шейн Солерно
Оператор
Расселл Карпентер
Композитор
Саймон Франглен
Студия
Lightstorm Entertainment, TSG Entertainment, 20th Century Studios
Дата выхода (мир)
19 декабря 2025
Дата выхода (Россия)
15 января 2026
Продолжительность
3 часа 17 минут (197 мин)
Рейтинг
PG-13, 16+
Бюджет
$ 400 000 000
Кассовые сборы (на 15.01.2026)
$1.25 млрд
Жанр
Фантастика, боевик, приключения
Формат
IMAX 3D, Dolby Vision, 3D, 2D
Страна
США
Язык
Английский, На'ви