В Волгоградской области отразили атаку беспилотников
Силы ПВО отразили атаку беспилотников на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров. РИА Новости, 15.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
волгоградская область
андрей бочаров
министерство обороны рф (минобороны рф)
В Волгоградской области отразили атаку беспилотников
Бочаров: силы ПВО отразили атаку беспилотников на Волгоградскую область