Удар по гостинице в Хорлах готовился заранее, заявил Сальдо

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Удар по кафе и гостинице в курортном поселке Хорлы на юге Херсонской области готовился заранее и был неслучайным, об это говорит ряд признаков, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.