Посол России рассказал об обеспечении международной безопасности в Арктике

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Обеспечение международной безопасности в Арктике может быть только коллективным, вовлечение Данией в регион альянса НАТО ведет лишь к усилению военной напряженности и ослаблению безопасности, заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.