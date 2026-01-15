Посол России рассказал об обеспечении международной безопасности в Арктике

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Обеспечение международной безопасности в Арктике может быть только коллективным, вовлечение Данией в регион альянса НАТО ведет лишь к усилению военной напряженности и ослаблению безопасности, заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.
Ранее глава минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил о намерении усиливать военное присутствие в Гренландии, но при этом уделять еще больше внимания учениям НАТО. Гренландский премьер Йенс-Фредерик Нильсен также заявлял, что остров будет работать над развитием своей обороны в тесном сотрудничестве с НАТО.
"Страны НАТО неоднократно совершают повторяющуюся основополагающую ошибку во всех регионах. Международная безопасность, в том числе в Арктике, может быть только коллективной. Все арктические государства должны участвовать в ее создании", - заявил Барбин датскому телеканалу TV2, комментируя усиление присутствия НАТО в Гренландии.
Он добавил, что Копенгаген, вовлекая НАТО в Арктику, продвигает "конфронтационные подходы", которые всегда приводят к ослаблению безопасности и усилению военной напряженности в регионе.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.