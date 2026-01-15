В посольстве России в Бельгии высказались о ситуации в Арктике

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Арктика должна оставаться территорией мира и равноправного сотрудничества, заявили в российском посольстве в Брюсселе на фоне заявлений США по вопросу Гренландии.
"Вместе с тем Россия всё так же придерживается позиции, по которой Арктика должна оставаться территорией мира, диалога и равноправного сотрудничества из-за возросшего стратегического значения региона... Москва по-прежнему открыта для равноправного и уважительного диалога", - сообщили в дипмиссии газете "Известия".
Трамп в среду заявил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат Гренландию, она якобы достанется России или Китаю. Ранее ряд СМИ сообщил, что представители Великобритании, Франции и Германии провели переговоры о возможности отправки в Гренландию военных. По данным прессы, предполагается, что европейцы так показали бы готовность защищать остров от возможного присутствия РФ и Китая, а также убедили бы Соединенные Штаты отказаться от присоединения датской автономной территории.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Остров остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
В конгресс внесли проект "Об аннексии Гренландии"
12 января, 22:57