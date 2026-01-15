Рейтинг@Mail.ru
В посольстве России в Бельгии высказались о ситуации в Арктике - РИА Новости, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:18 15.01.2026 (обновлено: 04:08 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/arktika-2067942153.html
В посольстве России в Бельгии высказались о ситуации в Арктике
В посольстве России в Бельгии высказались о ситуации в Арктике - РИА Новости, 15.01.2026
В посольстве России в Бельгии высказались о ситуации в Арктике
Арктика должна оставаться территорией мира и равноправного сотрудничества, заявили в российском посольстве в Брюсселе на фоне заявлений США по вопросу... РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T01:18:00+03:00
2026-01-15T04:08:00+03:00
в мире
гренландия
россия
китай
арктика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156006/49/1560064943_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_98a86c082ef3013b6f9bf426cc98dc07.jpg
https://ria.ru/20260114/vuchichi-2067706478.html
https://ria.ru/20260112/ssha-2067476217.html
гренландия
россия
китай
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156006/49/1560064943_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_14331d811c9d9fa9177588e9b66c9cf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, россия, китай, арктика
В мире, Гренландия, Россия, Китай, Арктика
В посольстве России в Бельгии высказались о ситуации в Арктике

Посольство России в Брюсселе: Арктика должна оставаться территорией мира

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкАйсберг в акватории острова Гренландия
Айсберг в акватории острова Гренландия - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Айсберг в акватории острова Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Арктика должна оставаться территорией мира и равноправного сотрудничества, заявили в российском посольстве в Брюсселе на фоне заявлений США по вопросу Гренландии.
"Вместе с тем Россия всё так же придерживается позиции, по которой Арктика должна оставаться территорией мира, диалога и равноправного сотрудничества из-за возросшего стратегического значения региона... Москва по-прежнему открыта для равноправного и уважительного диалога", - сообщили в дипмиссии газете "Известия".
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Вучич назвал ситуацию вокруг Гренландии борьбой США за Арктику
Вчера, 02:29
Трамп в среду заявил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат Гренландию, она якобы достанется России или Китаю. Ранее ряд СМИ сообщил, что представители Великобритании, Франции и Германии провели переговоры о возможности отправки в Гренландию военных. По данным прессы, предполагается, что европейцы так показали бы готовность защищать остров от возможного присутствия РФ и Китая, а также убедили бы Соединенные Штаты отказаться от присоединения датской автономной территории.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Остров остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В конгресс внесли проект "Об аннексии Гренландии"
12 января, 22:57
 
В миреГренландияРоссияКитайАрктика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала