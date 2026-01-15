Рейтинг@Mail.ru
Дети, попавшие в ДТП под Архангельском, не пострадали - РИА Новости, 15.01.2026
15:50 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/arkhangelsk-2068092054.html
Дети, попавшие в ДТП под Архангельском, не пострадали
Дети, попавшие в ДТП под Архангельском, не пострадали - РИА Новости, 15.01.2026
Дети, попавшие в ДТП под Архангельском, не пострадали
Дети, находившиеся в автобусе, который попал в ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе под Архангельском, не пострадали, их забрали родители, сообщил РИА Новости, 15.01.2026
2026-01-15T15:50:00+03:00
2026-01-15T15:50:00+03:00
происшествия
архангельск
северодвинск
гибдд мвд рф
новый год
архангельск
северодвинск
Происшествия, Архангельск, Северодвинск, ГИБДД МВД РФ, Новый год
Дети, попавшие в ДТП под Архангельском, не пострадали

Школьники не пострадали в ДТП с автобусом под Архангельском

© Фото : УМВД России по Архангельской области/TelegramДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса на трассе в Архангельской области
ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса на трассе в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : УМВД России по Архангельской области/Telegram
ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса на трассе в Архангельской области
МУРМАНСК, 15 янв – РИА Новости. Дети, находившиеся в автобусе, который попал в ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе под Архангельском, не пострадали, их забрали родители, сообщил в своем Telegram-канале глава Северодвинска Игорь Арсентьев.
В четверг около 13.25 на трассе М-8 недалеко от Цигломени произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в котором возвращались домой шестеро школьников Северодвинска - участники олимпиады по биологии.
ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса на трассе в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Архангельской области в ДТП с автобусом пострадали шесть человек
15:20
"Самое главное - все дети живы и не пострадали. На месте оперативно отработали все службы. А родители забрали ребят и уже увезли их домой. По предварительной информации, в автобус въехала легковая машина со встречной полосы", - написал Арсентьев.
Глава города также добавил, что незначительные травмы получили сопровождающая учительница и сам водитель автобуса. Сейчас они находятся под наблюдением врачей в Архангельске.
"Все обстоятельства происшествия уточняются сотрудниками ГИБДД. Спасибо всем, кто оперативно помог на месте: медикам, спасателям, педагогам и неравнодушным людям - ситуация находится под полным контролем, жизни и здоровью школьников ничего не угрожает", - добавил Арсентьев.
По данным регионального УМВД, в аварии пострадали шесть взрослых участников.
ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Красноярском крае школьный автобус столкнулся с легковушкой
Вчера, 14:50
 
ПроисшествияАрхангельскСеверодвинскГИБДД МВД РФНовый год
 
 
