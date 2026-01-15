Дети, попавшие в ДТП под Архангельском, не пострадали

МУРМАНСК, 15 янв – РИА Новости. Дети, находившиеся в автобусе, который попал в ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе под Архангельском, не пострадали, их забрали родители, сообщил в своем Telegram-канале глава Северодвинска Игорь Арсентьев.
В четверг около 13.25 на трассе М-8 недалеко от Цигломени произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в котором возвращались домой шестеро школьников Северодвинска - участники олимпиады по биологии.
"Самое главное - все дети живы и не пострадали. На месте оперативно отработали все службы. А родители забрали ребят и уже увезли их домой. По предварительной информации, в автобус въехала легковая машина со встречной полосы", - написал Арсентьев.
Глава города также добавил, что незначительные травмы получили сопровождающая учительница и сам водитель автобуса. Сейчас они находятся под наблюдением врачей в Архангельске.
"Все обстоятельства происшествия уточняются сотрудниками ГИБДД. Спасибо всем, кто оперативно помог на месте: медикам, спасателям, педагогам и неравнодушным людям - ситуация находится под полным контролем, жизни и здоровью школьников ничего не угрожает", - добавил Арсентьев.
По данным регионального УМВД, в аварии пострадали шесть взрослых участников.