Четырех пострадавших в ДТП с автобусом под Архангельском госпитализировали
Четырех пострадавших в ДТП с автобусом под Архангельском госпитализировали - РИА Новости, 15.01.2026
Четырех пострадавших в ДТП с автобусом под Архангельском госпитализировали
Четыре человека госпитализированы после ДТП на трассе под Архангельском, в которое попали школьный автобус и две легковые машины, двоим помощь оказана на месте, РИА Новости, 15.01.2026
Четырех пострадавших в ДТП с автобусом под Архангельском госпитализировали
В Архангельской области после ДТП с автобусом госпитализировали 4 человек
МУРМАНСК, 15 янв – РИА Новости. Четыре человека госпитализированы после ДТП на трассе под Архангельском, в которое попали школьный автобус и две легковые машины, двоим помощь оказана на месте, сообщили в агентстве противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.
"Водитель и один сопровождающий из автобуса получили травмы и были доставлены в лечебное учреждение. Двое людей из автомобиля Porsche также госпитализированы. Двоим пострадавшим из Suzuki оказана помощь бригадой медиков на месте. Всего в ДТП пострадали шесть взрослых, четверо из них госпитализированы", - говорится в сообщении.
Как отметили в агентстве, после столкновения Porsche съехал в кювет и загорелся. Пожарные агентства ГПС и ГЗ, прибывшие на место, немедленно приступили к тушению и вскоре ликвидировали огонь.
Автобусом, который в четверг около 13.25 на трассе М-8 недалеко от Цигломени попал в ДТП, возвращались домой шестеро школьников из Северодвинска
— участники олимпиады по биологии. Они не пострадали.