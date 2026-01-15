Рейтинг@Mail.ru
Четырех пострадавших в ДТП с автобусом под Архангельском госпитализировали - РИА Новости, 15.01.2026
15:54 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/arhangelsk-2068092898.html
Четырех пострадавших в ДТП с автобусом под Архангельском госпитализировали
Четыре человека госпитализированы после ДТП на трассе под Архангельском, в которое попали школьный автобус и две легковые машины, двоим помощь оказана на месте, РИА Новости, 15.01.2026
© Фото : УМВД России по Архангельской области/TelegramДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса на трассе в Архангельской области
ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса на трассе в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : УМВД России по Архангельской области/Telegram
ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса на трассе в Архангельской области. Архивное фото
МУРМАНСК, 15 янв – РИА Новости. Четыре человека госпитализированы после ДТП на трассе под Архангельском, в которое попали школьный автобус и две легковые машины, двоим помощь оказана на месте, сообщили в агентстве противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.
"Водитель и один сопровождающий из автобуса получили травмы и были доставлены в лечебное учреждение. Двое людей из автомобиля Porsche также госпитализированы. Двоим пострадавшим из Suzuki оказана помощь бригадой медиков на месте. Всего в ДТП пострадали шесть взрослых, четверо из них госпитализированы", - говорится в сообщении.
Как отметили в агентстве, после столкновения Porsche съехал в кювет и загорелся. Пожарные агентства ГПС и ГЗ, прибывшие на место, немедленно приступили к тушению и вскоре ликвидировали огонь.
Автобусом, который в четверг около 13.25 на трассе М-8 недалеко от Цигломени попал в ДТП, возвращались домой шестеро школьников из Северодвинска — участники олимпиады по биологии. Они не пострадали.
ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса на трассе в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Дети, попавшие в ДТП под Архангельском, не пострадали
ПроисшествияАрхангельскАрхангельская областьСеверодвинскPorsche Panamera
 
 
