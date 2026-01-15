Четырех пострадавших в ДТП с автобусом под Архангельском госпитализировали

ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса на трассе в Архангельской области. Архивное фото

ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса на трассе в Архангельской области

МУРМАНСК, 15 янв – РИА Новости. Четыре человека госпитализированы после ДТП на трассе под Архангельском, в которое попали школьный автобус и две легковые машины, двоим помощь оказана на месте, сообщили в агентстве противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.

"Водитель и один сопровождающий из автобуса получили травмы и были доставлены в лечебное учреждение. Двое людей из автомобиля Porsche также госпитализированы. Двоим пострадавшим из Suzuki оказана помощь бригадой медиков на месте. Всего в ДТП пострадали шесть взрослых, четверо из них госпитализированы", - говорится в сообщении.

Как отметили в агентстве, после столкновения Porsche съехал в кювет и загорелся. Пожарные агентства ГПС и ГЗ, прибывшие на место, немедленно приступили к тушению и вскоре ликвидировали огонь.