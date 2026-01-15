https://ria.ru/20260115/argentina-2068184444.html
Более 120 тысяч человек остались без света в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 15.01.2026
Около 123 тысяч человек остались без света в Буэнос-Айресе и к северу от столицы Аргентины, сообщил телеканал TN. РИА Новости, 15.01.2026
