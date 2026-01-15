Рейтинг@Mail.ru
Более 120 тысяч человек остались без света в Буэнос-Айресе
21:56 15.01.2026 (обновлено: 22:50 15.01.2026)
Более 120 тысяч человек остались без света в Буэнос-Айресе
Более 120 тысяч человек остались без света в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 15.01.2026
Более 120 тысяч человек остались без света в Буэнос-Айресе
Около 123 тысяч человек остались без света в Буэнос-Айресе и к северу от столицы Аргентины, сообщил телеканал TN. РИА Новости, 15.01.2026
в мире
буэнос-айрес (город)
аргентина
буэнос-айрес (город)
аргентина
в мире, буэнос-айрес (город), аргентина
В мире, Буэнос-Айрес (город), Аргентина
Более 120 тысяч человек остались без света в Буэнос-Айресе

TN: более 120 тысяч человек остались без света в Буэнос-Айресе

© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 янв - РИА Новости. Около 123 тысяч человек остались без света в Буэнос-Айресе и к северу от столицы Аргентины, сообщил телеканал TN.
"Тысячи человек в столице и различных зонах вокруг остались без света... Отключения затронули около 123 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В столице и пригородах уже несколько дней стоит сильная жара, столбик термометра не опускается ниже 35 градусов.
