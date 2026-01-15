Бывшая вице-президент "Оборонстроя" скрывалась от ареста

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Бывшая вице-президент ассоциации "Оборонстрой" Ирина Ясакова до ареста скрывалась и применяла меры конспирации, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"По месту регистрации до заключения под стражу не проживала, согласно представленной суду оперативной информации, фактически скрывалась при содействии знакомых лиц, в том числе с применением мер конспирации", - указано в официальных судебных материалах.