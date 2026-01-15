https://ria.ru/20260115/arest-2067961005.html
Бывшая вице-президент "Оборонстроя" скрывалась от ареста
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Бывшая вице-президент ассоциации "Оборонстрой" Ирина Ясакова до ареста скрывалась и применяла меры конспирации, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"По месту регистрации до заключения под стражу не проживала, согласно представленной суду оперативной информации, фактически скрывалась при содействии знакомых лиц, в том числе с применением мер конспирации", - указано в официальных судебных материалах.
Ясаковой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщал Telegram-канал Mash, ей вменяется мошенничество на 786 миллионов рублей, которое может быть связано с банкротством "Оборонстроя
" в 2021 году.
Суд в Москве
отправил женщину в СИЗО в ноябре 2025 года.
Ясакова была депутатом законодательного собрания Вологодской области
, занимала должности вице-президента ассоциации "Оборонстрой" и генерального директора СРО НП РОС "Обронэнерго". Автор книги "Женщина и её карьера".