Бывшая вице-президент "Оборонстроя" скрывалась от ареста - РИА Новости, 15.01.2026
05:39 15.01.2026
Бывшая вице-президент "Оборонстроя" скрывалась от ареста
Бывшая вице-президент "Оборонстроя" скрывалась от ареста - РИА Новости, 15.01.2026
Бывшая вице-президент "Оборонстроя" скрывалась от ареста
Бывшая вице-президент ассоциации "Оборонстрой" Ирина Ясакова до ареста скрывалась и применяла меры конспирации, говорится в судебных материалах, имеющихся в... РИА Новости, 15.01.2026
2026
Бывшая вице-президент "Оборонстроя" скрывалась от ареста

Бывшая вице-президент "Оборонстроя" применяла меры конспирации

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Бывшая вице-президент ассоциации "Оборонстрой" Ирина Ясакова до ареста скрывалась и применяла меры конспирации, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"По месту регистрации до заключения под стражу не проживала, согласно представленной суду оперативной информации, фактически скрывалась при содействии знакомых лиц, в том числе с применением мер конспирации", - указано в официальных судебных материалах.
Ясаковой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщал Telegram-канал Mash, ей вменяется мошенничество на 786 миллионов рублей, которое может быть связано с банкротством "Оборонстроя" в 2021 году.
Суд в Москве отправил женщину в СИЗО в ноябре 2025 года.
Ясакова была депутатом законодательного собрания Вологодской области, занимала должности вице-президента ассоциации "Оборонстрой" и генерального директора СРО НП РОС "Обронэнерго". Автор книги "Женщина и её карьера".
