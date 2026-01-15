Рейтинг@Mail.ru
Эр-Рияд настаивает на мирных решениях на фоне эскалации в Иране - РИА Новости, 15.01.2026
22:29 15.01.2026
Эр-Рияд настаивает на мирных решениях на фоне эскалации в Иране
Эр-Рияд настаивает на мирных решениях на фоне эскалации в Иране - РИА Новости, 15.01.2026
Эр-Рияд настаивает на мирных решениях на фоне эскалации в Иране
Саудовская Аравия продолжает настаивать на диалоге и мирных решениях на фоне растущего риска военной эскалации между США и Ираном, заявил госминистр иностранных РИА Новости, 15.01.2026
в мире, иран, саудовская аравия, сша, адель аль-джубейр, дональд трамп, амир саид иравани, оон
В мире, Иран, Саудовская Аравия, США, Адель аль-Джубейр, Дональд Трамп, Амир Саид Иравани, ООН
Эр-Рияд настаивает на мирных решениях на фоне эскалации в Иране

Аль-Джубейр: Саудовская Аравия настаивает на диалоге и мирных решениях по Ирану

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Саудовской Аравии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 15 янв - РИА Новости. Саудовская Аравия продолжает настаивать на диалоге и мирных решениях на фоне растущего риска военной эскалации между США и Ираном, заявил госминистр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
"Мы верим в диалог и в то, что любые разногласия можно разрешить за столом переговоров", — заявил он на форуме Future Minerals Forum в Эр-Рияде. Его слова приводит телеканал Al Arabiya.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Белом доме не раскрыли, просил ли Нетаньяху отложить атаку США на Иран
Вчера, 21:31
По словам аль-Джубейра, королевство считает, что нестабильность не способствует развитию региона.
Отвечая на вопрос о возможности смены власти в Иране и развитии ситуации после этого, госминистр заявил, что решать свое будущее должен иранский народ.
"Я не думаю, что имею право указывать другой стране, как ею следует управлять", - отметил он.
Аль-Джубейр добавил, что Саудовская Аравия и весь мир очень внимательно следят за ситуацией.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
США включили в санкции против Ирана секретаря Совета нацбезопасности
Вчера, 18:12
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Президент США Дональд Трамп во вторник отметил, что отменил все контакты с иранскими официальными лицами и поддержал участников беспорядков. Кроме того, он пообещал "помощь" протестующим, намекнув, что она находится "в пути". Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку Всемирной Организации Антониу Гутеррешу и председателю СБ ООН, в свою очередь, в среду заявил, что призывы американского лидера к протестующим в Иране захватывать госучреждения поощряют дестабилизацию в исламской республике и угрожают ее суверенитету.
Посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам в четверг заявил, что Трамп сообщил иранской стороне об отсутствии планов напасть на страну, но попросил Тегеран также проявить сдержанность, сообщает пакистанское издание Dawn.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
WSJ: США будет трудно собрать ударный авиационный отряд для атаки Ирана
Вчера, 13:35
 
В миреИранСаудовская АравияСШААдель аль-ДжубейрДональд ТрампАмир Саид ИраваниООН
 
 
