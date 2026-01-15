Эр-Рияд настаивает на мирных решениях на фоне эскалации в Иране

ДОХА, 15 янв - РИА Новости. Саудовская Аравия продолжает настаивать на диалоге и мирных решениях на фоне растущего риска военной эскалации между США и Ираном, заявил госминистр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

"Я не думаю, что имею право указывать другой стране, как ею следует управлять", - отметил он.