Эр-Рияд настаивает на мирных решениях на фоне эскалации в Иране

ДОХА, 15 янв - РИА Новости. Саудовская Аравия продолжает настаивать на диалоге и мирных решениях на фоне растущего риска военной эскалации между США и Ираном, заявил госминистр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
"Мы верим в диалог и в то, что любые разногласия можно разрешить за столом переговоров", — заявил он на форуме Future Minerals Forum в Эр-Рияде. Его слова приводит телеканал Al Arabiya.
По словам аль-Джубейра, королевство считает, что нестабильность не способствует развитию региона.
Отвечая на вопрос о возможности смены власти в Иране и развитии ситуации после этого, госминистр заявил, что решать свое будущее должен иранский народ.
"Я не думаю, что имею право указывать другой стране, как ею следует управлять", - отметил он.
Аль-Джубейр добавил, что Саудовская Аравия и весь мир очень внимательно следят за ситуацией.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Президент США Дональд Трамп во вторник отметил, что отменил все контакты с иранскими официальными лицами и поддержал участников беспорядков. Кроме того, он пообещал "помощь" протестующим, намекнув, что она находится "в пути". Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани в письме к генсеку Всемирной Организации Антониу Гутеррешу и председателю СБ ООН, в свою очередь, в среду заявил, что призывы американского лидера к протестующим в Иране захватывать госучреждения поощряют дестабилизацию в исламской республике и угрожают ее суверенитету.